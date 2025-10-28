Stilski put Julije Roberts: 'Američka miljenica' slavi 58. rođendan, ovo su njena najbolja izdanja

"Američka miljenica" Julia Roberts 28. listopada slavi 58. rođendan. Slavna je oskarovka desetljećima jedna od najsjajnijih zvijezda Hollywooda, no utjecaj 'zgodne žene' seže daleko izvan filmskog platna. Njezina modna evolucija, od androgine buntovnice s kraja 80-ih do ikone bezvremenske elegancije, priča je o samopouzdanju i autentičnosti koja je definirala trendove.

Na početku karijere, Roberts je prkosila holivudskim normama. Dok su druge glumice birale raskošne haljine, ona se na crvenom tepihu pojavljivala u prevelikim muškim odijelima. Njezino sivo Armani odijelo na Zlatnim globusima 1990. postalo je simbolom nove, opuštenije ere glamura. Voljela je naglašena ramena i ležernost koja je postala njezin zaštitni znak.

Prijelaz u novo tisućljeće donio je zaokret u njezinom stilu. Iako nikada nije napustila ljubav prema odijelima, počela je prihvaćati klasičnu ženstvenost. Vrhunac te transformacije dogodio se 2001. na dodjeli Oscara. Primivši nagradu za ulogu u "Erin Brockovich", zablistala je u vintage Valentino haljini koja se danas smatra jednim od najpoznatijih modnih trenutaka u povijesti Oscara.

Danas Julia Roberts njeguje stil koji je sinonim za sofisticiranost, često birajući elegantne kombinezone i raskošne haljine kuća poput Givenchyja. Ipak, uvijek zadržava dozu nekonvencionalnosti, kao kada je 2014. glamuroznu haljinu odjenula preko bijele košulje ili kada je 2016. u Cannesu prošetala bosa, pokazujući da je samopouzdanje njezin najbolji modni dodatak.

Osim na crvenom tepihu, Julia Roberts je modne trendove postavljala i kroz svoje uloge. Tko može zaboraviti transformaciju Vivian Ward u "Zgodnoj ženi"? Od smeđe haljine s bijelim točkicama na polo utakmici do spektakularne crvene haljine za operu, njezina filmska garderoba postala je dio pop kulture.