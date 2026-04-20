Zvijezde na crvenom tepihu: Ane Hathaway oduševila klasikom; što mislite o looku Christine Aguilere?

U Santa Monici je u subotu navečer održana dvanaesta po redu dodjela nagrada Breakthrough, događaj koji s pravom nosi nadimak "Oscar znanosti". Ceremonija koja slavi najveća dostignuća u fundamentalnoj fizici, znanostima o životu i matematici ponovno je okupila vodeće svjetske znanstvenike, ali i impresivnu listu holivudskih zvijezda, glazbenika i tehnoloških vizionara.

Ove godine dodijeljeno je šest glavnih nagrada, svaka u vrijednosti od tri milijuna dolara, za rad koji je, između ostalog, doveo do genskih terapija za nasljednu sljepoću, anemiju srpastih stanica te identificirao ključni genetski uzrok ALS-a. Uz dobitnike glavnih nagrada, odano je priznanje i znanstvenicima u ranoj fazi karijere. Večer je tako poslužila kao snažan podsjetnik na važnost ulaganja u znanost, a prisustvo holivudske elite samo je pojačalo poruku.

Elegancija na crvenom tepihu

Kada je riječ o modi, zvijezde su se potrudile opravdati visoka očekivanja. Salma Hayek bila je jedna od najzapaženijih gošći, pojavivši se u pratnji supruga Françoisa-Henrija Pinaulta. Glumica je odabrala pripijenu crnu čipkastu haljinu modne kuće Gucci. Gigi Hadid unijela je dašak svježine u bijeloj svilenoj haljini dizajnera Davida Kome. Anne Hathaway izgledala je besprijekorno u elegantnoj crnoj haljini s jednim ramenom.

Crvenim tepihom prošetale su i brojne druge zvijezde, svaka sa svojim jedinstvenim stilom. Christina Aguilera privukla je pažnju u odvažnoj haljini koja je kombinirala crni kožni korzet i prozirnu suknju s dugačkim šlepom. Jessica Chastain blistala je u kreaciji Oscara de la Rente, dok se Lily Collins odlučila za jednostavnu maslinastozelenu haljinu bez naramenica s potpisom Saint Laurenta.

Crveni tepih u Barker Hangaru bio je savršen spoj intelekta i glamura, gdje su se bljeskovi fotoaparata jednako usmjeravali prema pionirima znanstvenih otkrića i ikonama stila. Iako su holivudska lica privukla najviše medijske pažnje, srž događaja bila je odavanje počasti znanstvenicima čiji rad značajno pokreće granice ljudskog znanja. Nagradu Breakthrough utemeljili su Sergey Brin, Priscilla Chan i Mark Zuckerberg, Yuri i Julia Milner te Anne Wojcicki s misijom da se znanstvenike slavi kao heroje našeg društva.