Pogledajte romantični rasplet: Karlo je odabrao Kaju, a Petar Anastasiju

U finalu pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' ostale su četiri finalistice, Kaja, Helena, Anastasia i Monika, no prije konačne odluke - Karlo i Petar trebali su odraditi svoja dva posljednja romantična spoja s Kajom i Anastasijom. Karlo je jedva čekao spoj s Kajom, za koju kaže da je relativno brzo bio siguran u njezine osjećaje. „Prvi put nakon nekog vremena imamo cijeli dan i cijelu noć“, rekao je i najavio joj puno iznenađenja, nakon čega su zajedno uživali u plivanju u uvali. Kaja mu je tijekom dana priznala da je još od njihova prvog spoja osjećala da među njima postoji potencijal te da već razmišlja kako bi njihov odnos mogao izgledati nakon showa.

U sumrak su se vratili na obalu zagrljeni, a romantična večer nastavila se uz večeru koju im je pripremao privatni chef. Zafrkavali su se i oko toga tko će od njih dvoje kuhati u stvarnom životu, a Karlo joj je potom iskreno priznao kako je tijekom showa najbolji odnos ostvario upravo s njom i Helenom. „Sigurna sam u naš odnos i nadam se da ćemo tako i nastaviti“, rekla je Kaja, a Karlo joj je kroz osmijeh otkrio da će noć provesti bez kamera, što ju je posebno razveselilo.

U isto vrijeme Petar je bio s Anastasijom. „Čim smo se vidjeli, ništa drugo nije bilo bitno“, rekao je čim ju je ugledao, a njihov susret odmah je počeo poljupcem. Prvo su se našli sa stilisticom koja je birala svečanu haljinu za Anastasiju, no ona je priznala da se pored Petra teško može koncentrirati na odjeću. „Energija koju imamo nas dvoje - to je smisao svega“, rekao je Petar. Anastasia je priznala da joj se činilo kao da se Petar na taj način pokušava iskupiti za prijašnji spoj koji nije završio najbolje.