Pogledajte kako Charlize Theron i druge slavne dame nose kožne jakne

Kožna jakna je bezvremenski komad koji se savršeno uklapa u mnoge stilove, a mnoge slavne dame na crvenim tepisima i u svakodnevnim kombinacijama pokazuju kako je ona pravi modni statement. Ove jeseni, kožna jakna postaje ključni element u kombinaciji s casual i elegancijom. Bilo da se odlučite za klasičan, oversized ili hrabar izgled, kožna jakna je must-have komad u svakom ormaru, a slavne dame ne prestaju dokazivati njenu moć.