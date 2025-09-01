Od Rosie Huntington do Julie Roberts: Najbolja modna izdanja proteklih dana na crvenom tepihu
Rosie Huntington-Whiteley
VENECIJANSKA ČAROLIJA

Od Rosie Huntington do Julie Roberts: Najbolja modna izdanja proteklih dana na crvenom tepihu

1. rujna 2025.

Venecijanski filmski festival u punom je jeku, a obilježila ga je raskoš glamura i filmskog sjaja koji već danima osvaja otok Lido. Crveni tepih, najglamuroznija pozornica svijeta, i ovaj put postao je mjesto gdje se moda i kinematografija stapaju u jedinstveni spektakl. Nakon što su proteklih dana svojim izdanjima oduševile Naomi Watts, Emma Stone, Laura Dern i Kim Kardashian,sada su pažnju plijenile Rosie Huntington-Whiteley, Julia Roberts i Cate Blanchet. Elegantne toalete, sofisticirani detalji i besprijekorno krojena odijela još jednom su pretvorili festival u pravu modnu reviju pod zvjezdanim nebom.

