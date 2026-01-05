Blistava koža počinje dobrom hidratacijom: Koje kreme odabrati?

Hidratacija je jedan od ključnih koraka u njezi kože i temelj zdravog, prirodnog sjaja. Bez obzira na tip kože, pravilno odabrana hidratantna krema pomaže očuvati elastičnost, ojačati kožnu barijeru i vratiti koži svjež i njegovan izgled

U potrazi za onim željenim, zdravim sjajem kože, hidratantna krema temelj je svake rutine njege. Ona ne samo da opskrbljuje kožu prijeko potrebnom vlagom, već i jača njezinu zaštitnu barijeru, štiteći je od vanjskih utjecaja i stvarajući savršenu podlogu za šminku. Stručnjaci se slažu da je dobro hidratizirana koža preduvjet za sjajan ten. Sastojci poput hijaluronske kiseline, ceramida i glicerina djeluju kao magneti za vlagu, popunjavaju stanice kože i daju joj jedrinu. S druge strane, antioksidansi poput vitamina C i niacinamida bore se protiv slobodnih radikala i ujednačavaju ton kože, dodatno doprinoseći njezinoj blistavosti.

Bilo da se borite sa suhoćom, prekomjernim lučenjem sebuma ili prvim znakovima starenja, postoji formula koja može transformirati izgled vaše kože. Pravilnim odabirom kreme, koža postaje otpornija, glađa i vidljivo blistavija. No, kako u moru proizvoda pronaći onaj pravi? Od laganih gelova do bogatih, hranjivih tekstura, izbor ovisi o tipu kože, njezinim potrebama i, naravno, osobnom osjećaju ugode.

U nastavku donosimo pregled krema koje su se istaknule svojom učinkovitošću i zaslužile povjerenje brojnih korisnika diljem svijeta.

Neutrogena Hydro Boost Gel-Cream

Jedan od najpoznatijih drogerijskih odabira, Neutrogena Hydro Boost, omiljena je krema s razlogom. Njezina iznimno lagana gelasta tekstura pruža osjećaj hlađenja i trenutačno se upija, što je čini idealnom za masnu i mješovitu kožu koja žudi za hidratacijom bez osjećaja težine. Ključni sastojak je hijaluronska kiselina koja kožu čini jedrom i svježom. Mnogi je hvale kao savršenu podlogu za šminku jer ne ostavlja masni trag. Cijena: oko 20 €

Kiehl's Ultra Facial Cream

Ovaj klasik s razlogom ima kultni status. Kiehl's Ultra Facial Cream nudi dugotrajnu, 24-satnu hidrataciju bez osjećaja masnoće. Formula sa skvalanom i glacijalnim glikoproteinom jača kožnu barijeru i pomaže joj zadržati vlagu, čak i u ekstremnim uvjetima. Iako je iznimno hidratantna, njezina lagana tekstura odgovara gotovo svim tipovima kože, od suhe do mješovite, čineći je univerzalnim favoritom. Cijena: oko 39 €

Charlotte Tilbury Magic Cream

Poznata vizažistica Charlotte Tilbury stvorila je ovu kremu kao tajno oružje za pripremu kože modela prije revija. Magic Cream trenutačno oživljava umornu kožu, dajući joj blistav i zategnut izgled. Sadrži peptide, hijaluronsku kiselinu te vitamine C i E. Iako je bogate teksture, izvrsno funkcionira kao primer, stvarajući glatku i sjajnu podlogu za šminku. Idealna je za suhu i normalnu kožu kojoj je potreban trenutačni poticaj.

Embryolisse Lait-Crème Concentré

Kultni francuski proizvod koji obožavaju vizažisti i dermatolozi. Ova višenamjenska krema bogate je teksture, a opet se brzo upija, ostavljajući kožu mekom i nahranjenom. Sastojci poput shea maslaca, pčelinjeg voska i aloe vere dubinski hrane kožu. Može se koristiti kao hidratantna krema, podloga za šminku ili čak kao maska za lice. Idealna je za normalnu do suhu kožu kojoj je potrebna bogata, ali ne i masna njega. Cijena: oko 25 €

Skintegra Cica-Cera

Hrvatski brend Skintegra osvojio je regiju svojim ciljanim formulama, a Cica-Cera krema namijenjena je obnovi i jačanju kožne barijere. Sadrži umirujuću centelu (cica) te ceramide i kolesterol koji su ključni za zdravlje kože. Ova hranjiva, ali nekomedogena krema idealna je za osjetljivu, dehidriranu ili kožu sklonu iritacijama i crvenilu, pružajući joj osjećaj ugode i otpornosti. Cijena: oko 23 €

Avène Tolerance Control Soothing Skin Recovery Cream

Proizvod iz srca francuske ljekarne, stvoren za najosjetljiviju i reaktivnu kožu. S minimalističkom formulom i sterilnim pakiranjem, ova krema smanjuje rizik od alergija. Sadrži patentirani postbiotički sastojak D-Sensinose koji umiruje kožu u samo 30 sekundi i dugoročno kontrolira njezinu reaktivnost. Savršen je izbor za netolerantnu kožu koja treba trenutačno olakšanje. Cijena: oko 25 €

Olival Vitaminska krema C+

Još jedan domaći favorit, Olivalova Vitaminska krema C+ cilja na umornu kožu bez sjaja. Sadrži stabilan oblik vitamina C koji djeluje kao snažan antioksidans, ujednačava ten i potiče proizvodnju kolagena. Lagane je teksture, brzo se upija i ostavlja kožu svježom i blistavom. Odličan je izbor za sve tipove kože, posebice za one koji žele vratiti energiju i sjaj svom licu. Cijena: oko 14 €

Bioderma Sensibio Defensive Rich

Dermatološki klasik za suhu i vrlo suhu osjetljivu kožu. Sensibio Rich krema intenzivno hrani i umiruje, povećavajući prag tolerancije kože zahvaljujući Toleridine patentu. Njezina bogata tekstura pruža trenutačnu ugodu bez osjećaja težine, obnavlja kožnu barijeru i štiti je od vanjskih utjecaja. Bez mirisa je i hipoalergena, što je čini sigurnim odabirom za najosjetljiviju kožu. Cijena: oko 20 €