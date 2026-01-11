Prema Jyotishu 2026. je godina sudbonosnih preokreta – evo što donosi svakom znaku

Godina 2026. nije godina koje se treba bojati, već prije svega godina za koju se treba dobro pripremiti. Donosi kozmički pritisak, ali i kozmičke blagoslove. Prihvati promjene s jasnoćom i hrabrošću, jer svemir otključava novo poglavlje za sve nas

Ako si osjećala da se bliži velika promjena, nisi bila u krivu. Nebeski mehanizmi pripremaju se za veliki zaokret u 2026. godini, a drevna znanost Jyotisha, ili vedske astrologije, nudi nam mapu za snalaženje. Jyotish nije puko predviđanje sudbine, već 'znanost o svjetlosti' koja nam osvjetljava put, pomažući nam razumjeti karmu koju nosimo i dharmu, odnosno ispravno djelovanje. Za razliku od zapadne astrologije, temelji se na stvarnom položaju zvijezda, pružajući dublji uvid u našu životnu svrhu. Godina pred nama donosi rijetku kombinaciju planetarnih pomaka koja će oblikovati naš svijet i živote desetljećima unaprijed.

Kozmički ples divova: Ključni planetarni utjecaji

Godina 2026. nosi energiju broja jedan, simbolizirajući nove početke i pionirski duh. To je godina u kojoj se ruše stare strukture kako bi se stvorilo mjesto za nešto autentičnije. Saturn, planet discipline i karme, nastavlja svoje putovanje kroz Ribe, potičući nas da premostimo jaz između tradicije i budućnosti, dok se priprema za ulazak u Ovna, što će donijeti 'kozmički reset'.

Jedan od najvažnijih događaja je ulazak Urana, planeta revolucije, u znatiželjne Blizance. Očekuj revoluciju u komunikaciji, tehnologiji i načinu na koji razmjenjuješ informacije. Tvoje će misli postati brže, ideje inovativnije, a ovo je idealno vrijeme za učenje novih vještina, posebno digitalnih. Istovremeno, Jupiter, planet obilja, sredinom godine ulazi u Lava. Ovaj tranzit stavlja u fokus tvoju kreativnost, samopouzdanje i potrebu da zablistaš. Svemir te poziva da zauzmeš svoje mjesto na pozornici života, no važno je preispitati motive koji stoje iza tvoje želje za uspjehom.

Pomrčine i karmičko čišćenje

Pomrčine u 2026. godini, posebno one 17. veljače i 12. kolovoza, djelovat će kao kozmički okidači, donoseći iznenadne preokrete i sudbinske događaje. Rahu (Sjeverni Mjesečev čvor) i Ketu (Južni Mjesečev čvor) nastavljaju svoj ples na osi Vodenjak-Lav, potičući nas da otpustimo ego i lažne privrženosti kako bismo prigrlili svoju pravu svrhu. Ovo je godina duhovnog buđenja u kojoj ćeš naučiti djelovati iz duše, a ne iz ega.

Kratki vodič za tvoj znak

Ovan: Očekuje te velik profesionalni rast, ali i emocionalni testovi. Jupiter u Lavu donosi ti svjetla reflektora, a godine napornog rada konačno se isplaćuju. Pripazi na financije početkom godine.

Bik: Godina je kao stvorena za postavljanje temelja. Ulaganje u nekretnine ili pokretanje vlastitog posla donosi plodove. Financije se stabiliziraju, a ljubavni život donosi sudbinske preokrete.

Blizanci: Uran u tvom znaku donosi ti osjećaj slobode i potrebu za promjenom. Mogući su preokreti u karijeri ili preseljenje. Putovanje u kolovozu moglo bi ti promijeniti život.

Rak: Jupiter u tvom znaku do srpnja donosi nevjerojatne prilike. Vjeruj u sebe i kreni u ostvarenje svojih snova. Ovo je godina za proširenje, bilo da se radi o obitelji, poslu ili financijama.

Lav: Ovo je tvoja godina. Jupiter ulazi u tvoj znak i donosi sreću i uspjeh na svim poljima. Odnosi koji su iscrpili svoj vijek trajanja završavaju, otvarajući prostor za nešto novo i uzbudljivo.

Djevica: Nastavlja se period u kojem drugi ljudi imaju velik utjecaj na tvoj život. Ovo je godina pripreme i sijanja sjemena koje će donijeti plodove u 2027. Iscjeljenje i unutarnja snaga su u fokusu.

Vaga: Vrijeme je da pokažeš svoje ambicije. Kozmički vjetar ti puše u leđa, posebno na poslovnom planu. Moguća je promocija ili pokretanje vlastite tvrtke. U ljubavi je naglašena potraga za srodnom dušom.

Škorpion: Od srpnja počinje tvoje dvanaestomjesečno razdoblje rasta i napretka. Pomrčina u kolovozu otvara ti nove puteve. Ne traži ljubav, ona će pronaći tebe na najneočekivanijim mjestima.

Strijelac: Istražit ćeš nepoznate teritorije, bilo kroz putovanja ili nova iskustva. Uran donosi uzbudljive, ali i nestabilne utjecaje u tvoj ljubavni život. Financije se poboljšavaju.

Jarac: Godina transformacije je pred tobom. Pravi ljudi ulaze u tvoj život, a ovo je savršeno vrijeme da napraviš onaj veliki korak o kojem dugo razmišljaš. Do srpnja je idealno razdoblje za ljubav i brak.

Vodenjak: Ono što je započeto 2025. sada dobiva oblik. Osjećat ćeš kao da te sudbina vodi, ali zapravo se ti mijenjaš iz temelja. Spremi se na nove početke, posebno u ljubavi nakon 17. veljače.

Ribe: Veljača označava prekretnicu. Utjecaji koji su te kočili nestaju, a razočaranja se pretvaraju u ispunjenje. Očekuj napredak, kreativne uspjehe i moguće rješenje dugogodišnjeg problema.