Astro
VEDSKA ASTROLOGIJA

Prema Jyotishu 2026. je godina sudbonosnih preokreta – evo što donosi svakom znaku

Ana Ivančić
11. siječnja 2026.
Godina 2026. nije godina koje se treba bojati, već prije svega godina za koju se treba dobro pripremiti. Donosi kozmički pritisak, ali i kozmičke blagoslove. Prihvati promjene s jasnoćom i hrabrošću, jer svemir otključava novo poglavlje za sve nas

Ako si osjećala da se bliži velika promjena, nisi bila u krivu. Nebeski mehanizmi pripremaju se za veliki zaokret u 2026. godini, a drevna znanost Jyotisha, ili vedske astrologije, nudi nam mapu za snalaženje. Jyotish nije puko predviđanje sudbine, već 'znanost o svjetlosti' koja nam osvjetljava put, pomažući nam razumjeti karmu koju nosimo i dharmu, odnosno ispravno djelovanje. Za razliku od zapadne astrologije, temelji se na stvarnom položaju zvijezda, pružajući dublji uvid u našu životnu svrhu. Godina pred nama donosi rijetku kombinaciju planetarnih pomaka koja će oblikovati naš svijet i živote desetljećima unaprijed.

Kozmički ples divova: Ključni planetarni utjecaji

Godina 2026. nosi energiju broja jedan, simbolizirajući nove početke i pionirski duh. To je godina u kojoj se ruše stare strukture kako bi se stvorilo mjesto za nešto autentičnije. Saturn, planet discipline i karme, nastavlja svoje putovanje kroz Ribe, potičući nas da premostimo jaz između tradicije i budućnosti, dok se priprema za ulazak u Ovna, što će donijeti 'kozmički reset'.

Jedan od najvažnijih događaja je ulazak Urana, planeta revolucije, u znatiželjne Blizance. Očekuj revoluciju u komunikaciji, tehnologiji i načinu na koji razmjenjuješ informacije. Tvoje će misli postati brže, ideje inovativnije, a ovo je idealno vrijeme za učenje novih vještina, posebno digitalnih. Istovremeno, Jupiter, planet obilja, sredinom godine ulazi u Lava. Ovaj tranzit stavlja u fokus tvoju kreativnost, samopouzdanje i potrebu da zablistaš. Svemir te poziva da zauzmeš svoje mjesto na pozornici života, no važno je preispitati motive koji stoje iza tvoje želje za uspjehom.

Pomrčine i karmičko čišćenje

Pomrčine u 2026. godini, posebno one 17. veljače i 12. kolovoza, djelovat će kao kozmički okidači, donoseći iznenadne preokrete i sudbinske događaje. Rahu (Sjeverni Mjesečev čvor) i Ketu (Južni Mjesečev čvor) nastavljaju svoj ples na osi Vodenjak-Lav, potičući nas da otpustimo ego i lažne privrženosti kako bismo prigrlili svoju pravu svrhu. Ovo je godina duhovnog buđenja u kojoj ćeš naučiti djelovati iz duše, a ne iz ega.

Kratki vodič za tvoj znak

Ovan: Očekuje te velik profesionalni rast, ali i emocionalni testovi. Jupiter u Lavu donosi ti svjetla reflektora, a godine napornog rada konačno se isplaćuju. Pripazi na financije početkom godine.

Bik: Godina je kao stvorena za postavljanje temelja. Ulaganje u nekretnine ili pokretanje vlastitog posla donosi plodove. Financije se stabiliziraju, a ljubavni život donosi sudbinske preokrete.

Blizanci: Uran u tvom znaku donosi ti osjećaj slobode i potrebu za promjenom. Mogući su preokreti u karijeri ili preseljenje. Putovanje u kolovozu moglo bi ti promijeniti život.

Rak: Jupiter u tvom znaku do srpnja donosi nevjerojatne prilike. Vjeruj u sebe i kreni u ostvarenje svojih snova. Ovo je godina za proširenje, bilo da se radi o obitelji, poslu ili financijama.

Lav: Ovo je tvoja godina. Jupiter ulazi u tvoj znak i donosi sreću i uspjeh na svim poljima. Odnosi koji su iscrpili svoj vijek trajanja završavaju, otvarajući prostor za nešto novo i uzbudljivo.

Djevica: Nastavlja se period u kojem drugi ljudi imaju velik utjecaj na tvoj život. Ovo je godina pripreme i sijanja sjemena koje će donijeti plodove u 2027. Iscjeljenje i unutarnja snaga su u fokusu.

Vaga: Vrijeme je da pokažeš svoje ambicije. Kozmički vjetar ti puše u leđa, posebno na poslovnom planu. Moguća je promocija ili pokretanje vlastite tvrtke. U ljubavi je naglašena potraga za srodnom dušom.

Škorpion: Od srpnja počinje tvoje dvanaestomjesečno razdoblje rasta i napretka. Pomrčina u kolovozu otvara ti nove puteve. Ne traži ljubav, ona će pronaći tebe na najneočekivanijim mjestima.

Strijelac: Istražit ćeš nepoznate teritorije, bilo kroz putovanja ili nova iskustva. Uran donosi uzbudljive, ali i nestabilne utjecaje u tvoj ljubavni život. Financije se poboljšavaju.

Jarac: Godina transformacije je pred tobom. Pravi ljudi ulaze u tvoj život, a ovo je savršeno vrijeme da napraviš onaj veliki korak o kojem dugo razmišljaš. Do srpnja je idealno razdoblje za ljubav i brak.

Vodenjak: Ono što je započeto 2025. sada dobiva oblik. Osjećat ćeš kao da te sudbina vodi, ali zapravo se ti mijenjaš iz temelja. Spremi se na nove početke, posebno u ljubavi nakon 17. veljače.

Ribe: Veljača označava prekretnicu. Utjecaji koji su te kočili nestaju, a razočaranja se pretvaraju u ispunjenje. Očekuj napredak, kreativne uspjehe i moguće rješenje dugogodišnjeg problema.

Pročitajte još o:
Vedska AstrologijaJyotish
VEDSKA ASTROLOGIJA
