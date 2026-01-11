Siva boja u glavnoj ulozi: Najljepši pleteni komadi za hladne dane
Zima je nezamisliva bez toplog pletiva, a siva boja i ove sezone potvrđuje svoj status bezvremenskog modnog klasika. Praktična, elegantna i iznimno zahvalna za kombiniranje, siva se lako uklapa u svaku garderobu, bez obzira na stil. Osim što je neutralna i nenametljiva, ove zime posebno je popularna te se pojavljuje u različitim teksturama i siluetama, od ležernih do profinjenih.
Sivo pletivo ove sezone dolazi u brojnim varijacijama, a najčešće ga viđamo u obliku mekanih pulovera, klasičnih i oversized kardigana, pletenih haljina te čak i suknji. Upravo ta raznolikost čini ga idealnim izborom za svakodnevne, ali i nešto dotjeranije kombinacije. Pulover u nijansi svijetlosive lako se uklapa uz traperice i kaput, dok tamnije nijanse sive djeluju sofisticirano u kombinaciji s crnim hlačama ili kožnim komadima.
Za elegantniji dojam, sivo pletivo može se stilizirati uz minimalističke modne dodatke i kvalitetnu obuću. Pletene haljine u sivoj boji odličan su izbor za zimu jer spajaju udobnost i ženstvenost, osobito kada se nose uz visoke čizme i dugi kaput. Kardigani, s druge strane, idealni su za slojevito odijevanje i lako se prilagođavaju različitim prilikama, od poslovnih do ležernih dnevnih outfita.
Siva boja također se odlično slaže s ostalim zimskim tonovima poput bež, smeđe, tamnoplave ili čak maslinasto zelene, što omogućuje stvaranje uravnoteženih i nosivih kombinacija. Upravo zbog te svestranosti, sivo pletivo ostaje ključni komad svake zimske garderobe, neovisno o promjenama trendova.
U nastavku donosimo naše high street favorite sivog pletiva koji ove zime spajaju toplinu, stil i bezvremensku eleganciju te se lako uklapaju u različite modne priče.