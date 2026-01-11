Siva boja u glavnoj ulozi: Najljepši pleteni komadi za hladne dane

Neutralna, elegantna i iznimno nosiva, siva boja lako se uklapa u svaku garderobu i stil, od ležernog do sofisticiranog. Ove zime dodatno je u fokusu te dolazi u obliku pulovera, kardigana, pletenih haljina pa čak i suknji

Zima je nezamisliva bez toplog pletiva, a siva boja i ove sezone potvrđuje svoj status bezvremenskog modnog klasika. Praktična, elegantna i iznimno zahvalna za kombiniranje, siva se lako uklapa u svaku garderobu, bez obzira na stil. Osim što je neutralna i nenametljiva, ove zime posebno je popularna te se pojavljuje u različitim teksturama i siluetama, od ležernih do profinjenih.

Sivo pletivo ove sezone dolazi u brojnim varijacijama, a najčešće ga viđamo u obliku mekanih pulovera, klasičnih i oversized kardigana, pletenih haljina te čak i suknji. Upravo ta raznolikost čini ga idealnim izborom za svakodnevne, ali i nešto dotjeranije kombinacije. Pulover u nijansi svijetlosive lako se uklapa uz traperice i kaput, dok tamnije nijanse sive djeluju sofisticirano u kombinaciji s crnim hlačama ili kožnim komadima.

Za elegantniji dojam, sivo pletivo može se stilizirati uz minimalističke modne dodatke i kvalitetnu obuću. Pletene haljine u sivoj boji odličan su izbor za zimu jer spajaju udobnost i ženstvenost, osobito kada se nose uz visoke čizme i dugi kaput. Kardigani, s druge strane, idealni su za slojevito odijevanje i lako se prilagođavaju različitim prilikama, od poslovnih do ležernih dnevnih outfita.

Siva boja također se odlično slaže s ostalim zimskim tonovima poput bež, smeđe, tamnoplave ili čak maslinasto zelene, što omogućuje stvaranje uravnoteženih i nosivih kombinacija. Upravo zbog te svestranosti, sivo pletivo ostaje ključni komad svake zimske garderobe, neovisno o promjenama trendova.

U nastavku donosimo naše high street favorite sivog pletiva koji ove zime spajaju toplinu, stil i bezvremensku eleganciju te se lako uklapaju u različite modne priče.

H&M, haljina - 22,99 €

H&M, suknja - 69,99 €

H&M, pulover - 29,99 €

Mango, pulover - 39,99 €

Mango, haljina - 29,99 €

Mango, pulover - 45,99 €

Mango, pulover - 59,99 €

Zara, pelerina - 79,95 €

Zara, pletena jakna - 49,95 €

Zara, pulover - 29,95 €

Zara, pulover - 49,95 €

Zara, haljina - 39,95 €

Zara, kardigan - 49,95 €

Massimo Dutti, kardigan - 89,95 €