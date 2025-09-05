NOVA EPIZODA
VENECIJA FILM FESTIVAL
Od Emme Stone do Amal Clooney: Haljine s crvenog tepiha kojih se vrijedi prisjetiti
5. rujna 2025.
Crveni tepih Venecija Film Festivala i ove je godine donio nezaboravne modne trenutke. Haljine koje nose glumice i javne osobe spajaju sofisticiranost, luksuz i osobni stil, a dok se festival polako približava kraju, vrijedi se prisjetiti najupečatljivijih izdanja.
Naomi Watts zablistala je u elegantnoj, minimalističkoj haljini koja pokazuje kako jednostavnost može biti potpuno očaravajuća. Emily Blunt odabrala je kreaciju koja kombinira modernu ženstvenost s retro šarmom, dok Amal Clooney ne prestaje oduševljavati svojim besprijekornim, klasičnim stilom. U nastavku pogledaj i ostala upečatljiva izdanja koja vrijedi iznova pogledati.
