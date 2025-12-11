Horoskop za petak: Bikovi će biti nervozni, rakovi moraju zavoljeti sebe

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Previše priče nikamo ne vodi, a iskreni zagrljaji i pogledi dovoljni su da se osjećate dobro i ispunjeno. POSAO: Duhove prošlosti danas ćete ostaviti iza sebe i bez opterećenja krenuti u nove radne pobjede. ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte.

Bik

LJUBAV: Zaključit ćete da vaše samopouzdanje nije toliko važno koliko je važno da volite, pa kud puklo, da puklo. POSAO: U poslovnim pregovorima i na sastancima pokazivat ćete agresivnost i nervozu. Drugi vas neće razumjeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte zglobove.

Blizanci

LJUBAV: Vi ste sretni i radosni u duši, voljena osoba vas podržava. Danas će vam ideje za ljubav dolaziti same od sebe. POSAO: Na poslu će se šuškati, a tračevi će biti glavni događaj. Ne obazirite se na išta od toga, nego radite ono što trebate. ZDRAVLJE&SAVJET: Djela su jača od riječi.

Rak

LJUBAV: Bez obzira na nemire koji vam dolaze iz prošlosti, vi ćete biti sretni i u stabilnoj vezi na obostrano zadovoljstvo. POSAO: Jedna faza vaše karijere danas završava i počinje nova. Moguće je da će vam izložiti novi plan razvoja. ZDRAVLJE&SAVJET: Počastite se nečim lijepim.

Lav

LJUBAV: Uz pomoć svojih dragih prijatelja zaboravit ćete na sve ljubavne brige i otvoriti se za nove mogućnosti. POSAO: Niste svjesni pred kakvim se mogućnostima nalazite. Osim što možete pokrenuti mnogo novog, tu su i stabilni poslovi. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za razne mogućnosti.

Djevica

LJUBAV: Oni koji su bili na pragu zaljubljivanja danas će konačno shvatiti da vole i krenut će otvorenije u tom pravcu. POSAO: Vama dobro ide, a na pomolu su i neke novosti. Bez obzira na to što vaši šefovi drukčije misle, vi se držite svog. ZDRAVLJE&SAVJET: Uzmite vitamine, voće i povrće.

Vaga

LJUBAV: Ne naginjite se previše kako ne biste pali preko ograde. Čuvajte ono što imate i uživajte u tome svim srcem. POSAO: Ako ugovarate novi posao ili projekt, s odlukama pričekajte barem do popodnevnih sati jer će vam tada biti sve jasnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Jedite morske plodove.

Škorpion

LJUBAV: Do osobe koju volite pokušat ćete doći uz pomoć kulinarskih delicija. Izgledan je izlazak na večeru s morskim jelovnikom. POSAO: Bit ćete u središtu pozornosti i od vas će se očekivati. Mnogi će se zateći u situacijama kroz koje će se nametnuti u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Slijede nove zdrave navike.

Strijelac

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati u svom svijetu koji sami stvorite uz pomoć mašte. Sve ostalo bit će uglavnom frustrirajuće. POSAO: Nove faze slijede zaposlenima u sportskim, pedagoškim i zabavljačkim djelatnostima, a ostali su kreativni. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokrenite se.

Jarac

LJUBAV: Svojom potrebnom da budete određeni i na zemlji danas biste mogli povrijediti voljenu osobu. Imajte mjere. POSAO: Analizirat ćete svoju listu prioriteta i na prvo mjesto postaviti nešto novo, odnosno promijenit ćete je. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na strpljenje.

Vodenjak

LJUBAV: Za svaki svoj ljubavni problem danas ćete naći rješenje. Vaš optimizam će porasti unatoč emotivnim prazninama. POSAO: Dočekat ćete novac koji ste zaradili, iako ste već bili pomislili da od toga neće biti ništa. ZDRAVLJE&SAVJET: Duboko udahnite i idite dalje.

Ribe

LJUBAV: Neki će se otvoreno suprotstaviti zahtjevima partnera i izboriti se za više erotike i seksa u vezi. POSAO: Napredovat ćete u umjetničkom području, ali svi opipljiviji poslovi teško će vam ići od ruke. ZDRAVLJE&SAVJET: Smirite se u tišini.