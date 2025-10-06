Nova kolekcija 'THE ELFS' oda je ženskoj snazi, ljepoti i umjetnosti odijevanja

Nova kolekcija THE ELFS predstavlja kulminaciju modne vizije brenda — povratak izvornom izrazu koji definira ELFS estetiku: eleganciju s dozom provokacije. Kolekcija, inspirirana ženom kao umjetničkim djelom, spaja drapirane krojeve, prozračne slojeve i reflektirajuće materijale koji naglašavaju siluetu i pokret. Crna, brončana i zlatna dominiraju, dok svaka haljina priča o snazi, slobodi i sofisticiranosti – ženstvenosti po kojoj je ELFS prepoznatljiv. Kampanja s bijelim mannequins lutkama stvara vizualnu metaforu mode kao umjetnosti u pokretu.

Ivan Tandarić, dizajner brenda ELFS, objašnjava: “Nova kolekcija istražuje ideju žene kao umjetničkog djela — kroz precizno oblikovane krojeve i teksture koje ističu snagu, ali i profinjenost." Kolekcija THE ELFS inspirirana je muzama koje su kroz povijest, mitologiju i umjetnost oblikovale pojam ženske moći, ljepote i slobode.

Od carice Teodore i kraljice Tamare iz Gruzije, preko Afrodite i Dafne koje utjelovljuju božansku senzualnost i snagu prirode, do Dalide čija je tuga oblikovala glamur i Grace Jones, ikone hrabrosti i slobode izražaja.