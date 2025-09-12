Nina Badrić, Jelena Rozga i mnoge poznate dame bile su na reviji modnog dvojca eNVy room

U monumentalnom prostoru Muzeja suvremene umjetnosti sinoć je održana revija eNVy rooma. Kolekcija jesen/zima 2025 predstavljena je pred impresivnim brojem najistaknutijih modnih influencera, umjetnika, glazbenika, dizajnera i prijatelja modne kuće, a među uzvanicima su bile Jelena Rozga, Nina Badrić, Judita Franković, Miach, Mia Kovačić, Nika Turković i mnogi drugi.

Revija je još jednom pokazala da eNVy room nikada ne prikazuje samo odjeću, nego gradi iskustvo u kojem se moda susreće s arhitekturom, glazbom i emocijom. MSU je poslužio kao savršen okvir upravo zato što je kolekcija istraživala istu logiku volumena i linija: stroge, ponekad gotovo skulpturalne forme, kontrastirane s fluidnošću i lakoćom pokreta. U tom spoju čvrstog i mekog, racionalnog i emotivnog, leži i srž rukopisa modne kuće. Sinoćnja večer u MSU-u bila je više od modne revije – bila je to sinteza mode, arhitekture i glazbe, doživljaj koji je okupio najistaknutije modne influencere, zvijezde kulturne i društvene scene te odane prijatelje modne kuće.