Naomi Watts i Sarah Paulson u izazovnim izdanjima zasjenile Kim Kardashian

Naomi Watts i Sarah Paulson ukrale su show svojoj kolegici Kim Kardashian pojavivši se u provokativnim izdanjima na crvenom tepihu na premijeri serije "All’s Fair". Naomi je poznata je po svom sofisticiranom stIlu, ali ovaj put se odlučila za vrlo odvažan korak u zanimljivom outfitu s gornjim čipkanim topom bez grudnjaka i suknji s potpisom modne kuće Valentino. Cijeli look dodatno je naglasila s crnim sakoom s velikom mašnom. Sarah Paulson nosila je proziran bijeli komplet modne kuće Schiaparelli, dok se Kim Kardashian odlučila za glamuroznu pastelnu haljinu Christian Dior. Filmska ikona Glenn Close nosila je svečano crno Balmain odijelo u kojem je izgledala elegantno, ali opet i zavodljivo.