Djevojke iz Leleka u izdanju kakvo još nismo vidjeli

Crno-bijele geometrijske kombinacije privukle su pažnju svih prisutnih na bečkom tirkiznom tepihu uoči Eurosonga

Etno-pop sastav Lelek sutra će nas predstaviti na Eurosongu, gdje će na pozornici zapjevati pjesmu 'Andromeda'. A već jučer djevojke su ostavile itekako snažan dojam na tirkiznom tepihu uoči početka natjecanja. Izvođači iz 35 zemalja otvorili su 70. izdanje Eurosonga, a članice sastava Lelek nisu prošle nezapaženo.

Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak zasjale su u crno-bijeli, kombinacijama s geometrijskim detaljima. Svaka je kreacija posebna na svoj način, a spaja ih crno-bijela boja i misao vodilja - rekonstrukcija smokinga.

Bijele, predimenzionirane kragne, zlatni gumbi i neobične hlače privukle su pažnju svih prisutnih, a pokrivala za glavu cijelu su priču dodatno zaokružile.

Ove kreacije koje potpisuje domaći dizajner Nicolas Diamane potpuno su drugačije od onih u kojima su djevojke nastupile na Dori i u kakvima će pjevati na pozornici Eurosonga. Mnogi se slažu kako su dame ovim potezom definitivno privukle pozornost na sebe i to na najbolji mogući način.