Mariah Carey slavi 57. rođendan: Kako se od slatkice pretvorila u glam divu

"Kraljica Božića" i glazbena ikona Mariah Carey 27. ožujka slavi svoj 57. rođendan, iako bi ona to radije nazvala "godišnjicom", tvrdeći da je "vječno stara 12 godina". Pjevačica poznata po vokalnom rasponu od pet oktava tijekom više od tri desetljeća karijere prošla je nevjerojatnu transformaciju, a mi se prisjećamo kako je izgledala na samim počecima.

Kad se 1990. godine s debitantskim albumom pojavila na sceni, Mariah je bila potpuna suprotnost današnjoj glamuroznoj pojavi. Njezin zaštitni znak bila je bujna, tamnosmeđa i prirodno kovrčava kosa s gustim šiškama. Stil joj je bio minimalistički i skroman, a najčešće je nosila jednostavne crne haljine koje su isticale njezinu figuru, ali u prvi plan stavljale moćan glas koji ju je i proslavio.

Drastična promjena uslijedila je nakon razvoda od glazbenog mogula Tommyja Mottole 1997. godine. S albumom Butterfly, koji mnogi smatraju njezinim remek-djelom, Mariah je preuzela potpunu kontrolu nad svojim imidžem. Odbacila je sliku "djevojke iz susjedstva", posvijetlila kosu u prepoznatljive zlatno-plave nijanse i prigrlila provokativniji stil. Uske i otvorenije odjevne kombinacije, poput poderanih traperica niskog struka i kratkih majica, postale su njezin novi izričaj, usklađen s R&B zvukom kojem se tada okrenula. Tijekom godina, pjevačica je otvoreno govorila o borbi s kilogramima. Značajnu transformaciju doživjela je nakon rođenja blizanaca, Monroe i Moroccan, 2011. godine, kada je izgubila oko 30 kilograma. Ipak, oscilacije su se nastavile. Nakon što se suočila s kritikama na račun izgleda i poteškoćama s plesnim koreografijama na turneji, mediji su 2017. izvijestili da se podvrgnula operaciji želučanog rukava. Danas održava vitku liniju strogom prehranom koja se, kako je jednom otkrila, svodi na losos i kapare te izbjegavanje šećera. Umjesto vage, vodi se time kako joj pristaje odjeća, a njezin današnji izgled utjelovljenje je dive - uske haljine sirena kroja, šljokice i perje postali su njezin zaštitni znak. Iako se njezin izgled dramatično mijenjao, od skromne djevojke do dive koja ne priznaje godine, jedno je ostalo isto: Mariah Carey i dalje je glazbeni fenomen i neokrunjena kraljica blagdana čiji se glas prepoznaje u cijelom svijetu.