U svijetu koji sve pegla, od bora do istine, iskrenost je novi 'statement komad' koji nikad ne izlazi iz mode

U industriji u kojoj se obećavaju brda i doline te u kojoj reklame često zvuče kao traileri za znanstvenu fantastiku, jedna je tvrtka odlučila napraviti suprotno. Reći: 'Evo što zbilja nudimo, bez jeftinih parola.'

'No filter' nije samo hashtag. To je stav

Benjamin Franklin je davno rekao: “Honesty is the best policy.” Trendovi dolaze i prolaze, ali ta rečenica uvijek ostaje najjači temelj u životu, u umjetnosti pa i u biznisu. U svijetu prepunom filtera i velikih obećanja, iskrenost je i dalje najpouzdaniji 'statement komad'.

Trend no filter u posljednjih nekoliko godina prerastao je iz beauty pokreta u kulturološki fenomen. Svi se sjećamo trenutka kad je Pamela Anderson prošla crvenim tepihom bez trunke šminke. Nije bilo trepavica od pet centimetara, kontura iscrtanih geometrijskom preciznošću, ni beauty tima koji hoda tri koraka iza. Samo Pamela s osmijehom i stavom koji je bio glasniji od bilo kakvog make-upa. Internet je eksplodirao. Jer, paradoksalno, u svijetu u kojem je sve dotjerano do savršenstva, najhrabrije što danas možeš učiniti jest pojaviti se takav kakav jesi.

Isto vrijedi i za Jamie Lee Curtis, koja je već godinama 'glas razuma' u moru estetskog Photoshopa. Kad je otvoreno rekla da više ne želi skrivati godine niti ulaziti u bitke s filterima koje nitko zapravo ne može pobijediti, stvorila je trenutak s kojim su se mnogi mogli poistovjetiti. To nije bila kampanja. Nije bio marketing. Bila je istina.

Bez jeftinih parola, samo dobra ponuda

Pamela i Jamie Lee nisu same u ovoj tihoj revoluciji. Posljednjih godina autentičnost se probija kroz sve industrije, od glazbe do mode. Dok jedan dio svijeta i dalje mahnito filtrira, drugi polako, ali sigurno, skida slojeve.

U umjetnosti, koncept 'no filter' dobio je i doslovno značenje jer fotografi sve više odbacuju digitalnu manipulaciju. Nan Goldin, recimo, već desetljećima bilježi sirove, nefiltrirane trenutke života, a njezin rad danas dobiva novo značenje: u vremenu filtera, iskrenost postaje luksuz.

I upravo to je napravio Telemach koji je nedavno izbacio novu kampanju čiji je slogan: Bez jeftinih parola, samo dobra ponuda. Time je pokazao gdje je stvarni fokus kompanije - ne u zvjezdanim reklamama već na onome što je korisnicima važno: na kvaliteti usluga i jasnim, transparentnim ponudama.

Nova generacija korisnika ne traži savršenstvo već traži autentičnost. Više vjeruju brendovima koji govore jasno, nego onima koji im obećavaju 'brda i doline'. Povjerenje se danas ne gradi spektaklom već rečenicama koje drže vodu. Jer kad nešto valja - ne trebaš to uljepšavati. Zar ne?

