Leopard uzorak će biti hit jeseni, a evo kako su ga Zagrepčanke nosile ovo ljeto

Leopard print se iz sezone u sezonu vraća na modnu scenu, a ove jeseni bit će apsolutni hit. No, Zagrepčanke su već ovog ljeta pokazale kako se upečatljivi uzorak može nositi na različite, kreativne načine.

Viđali smo različite kombinacije - od lepršavih haljina do suknji i jakni. Nekima je leopard uzorak poslužio kao glavni element outfita, a neki su ga koristili kao detalj na obući ili modnim dodacima. Mnoge Zagrepčanke pokazale su kako spojiti leopard print s klasičnim komadima, poput bijele košulje.

Leopard uzorak nije samo rezerviran za hrabre, već može biti nosiv i elegantan i u svakodnevnim prilikama poput šetnje gradom.

U fotogaleriji pogledaj kako Zagrepčanke nose popularan uzorak.