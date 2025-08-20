Galerije
MODERNO I ŠIK
Leopard uzorak će biti hit jeseni, a evo kako su ga Zagrepčanke nosile ovo ljeto
20. kolovoza 2025.
Leopard print se iz sezone u sezonu vraća na modnu scenu, a ove jeseni bit će apsolutni hit. No, Zagrepčanke su već ovog ljeta pokazale kako se upečatljivi uzorak može nositi na različite, kreativne načine.
Viđali smo različite kombinacije - od lepršavih haljina do suknji i jakni. Nekima je leopard uzorak poslužio kao glavni element outfita, a neki su ga koristili kao detalj na obući ili modnim dodacima. Mnoge Zagrepčanke pokazale su kako spojiti leopard print s klasičnim komadima, poput bijele košulje.
Leopard uzorak nije samo rezerviran za hrabre, već može biti nosiv i elegantan i u svakodnevnim prilikama poput šetnje gradom.
U fotogaleriji pogledaj kako Zagrepčanke nose popularan uzorak.
Najčitanije
ELGANTNO I LEPRŠAVO
TOP PREPORUKE
Puderi koji ne naglašavaju bore: Naši favoriti za zrelu kožu
NOVA SEZONA
Antonija i Ivica vraćaju se u 'Život na vagi', ali vaga će odlučiti hoće li ostati u devetoj sezoni!
OD SLATKOG DO SLANOG
Ljeto na tanjuru: Pečena feta u tri neodoljive kombinacije koje morate isprobati
Iz naše mreže