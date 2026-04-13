Kristina Bradač Radić otvorila izložbu keramike i okupila poznata lica

Otvorena je prva samostalna izložba Kristine Bradač Radić pod nazivom THE SUN HEALS ME, BUT THE MOON FEELS ME, koja je od 10. travnja do 1. svibnja 2026. dostupna za posjet u Zen Contemporary Art Gallery. Ovaj projekt predstavlja važno poglavlje u stvaralaštvu umjetnice i dizajnerice, koja svoj prepoznatljiv estetizam sada proširuje i u područje vizualne umjetnosti. Izložba donosi ciklus radova inspiriranih mjesečevim mijenama i prirodnim ritmovima, u kojem kružna forma i reljefne površine postaju snažni simboli cikličnosti, promjene i unutarnjih stanja. Autorica se kroz radove njeguje dijalog između slike i objekta, gdje svaki element evocira tišinu, refleksiju i emotivnu dubinu.

Kristina Bradač Radić svoju kreativnu energiju proteklih je godina usmjerila i prema ručnoj keramici. Njezin brend She Who Shapes donosi kolekcije vaza, zdjela i uporabnih predmeta koji su istodobno funkcionalni i estetski snažni. Riječ je o ručno izrađenim komadima koji nose osobnu priču o nasljeđu, intuiciji i procesu oblikovanja vlastitog svijeta kroz glinu. "Ovom izložbom izlazim iz svoje zone komfora i otkrivam kreativne, dugo prešućivane dijelove sebe. Slušam svoju dušu i vjerujem svom pozivu, da budem umjetnica i da stvaram objekte, slike i prostore", poručuje autorica.

U njezinim radovima Mjesec se ne pojavljuje samo kao vizualni motiv, već kao intimni, unutarnji pejzaž, prostor tišine i osobnog iskustva. Postaje simbol transformacije, ali i metafora ženskog iskustva, snage i nježnosti koje se obnavljaju poput mjesečevih faza. Ta simbolika snažno rezonira kroz čitav projekt, gradeći emotivnu atmosferu koja poziva promatrača da se susretne s vlastitim osjećajima.

Izložba ostaje otvorena do 01. svibnja 2026., a radno vrijeme galerije je utorkom 16:30-18:30, srijedom 11:00-13:00 sati ili po dogovoru.