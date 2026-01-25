Koja će pobijediti? Pogledajte svih 24 kandidatkinja pete sezone ‘Gospodina Savršenog’

Peta sezona popularnog showa ‘Gospodin Savršeni’ samo što nije počela, a s njom i nova uzbudljiva potraga za ljubavlju koja već na prvu obećava dramu, emocije i nezaboravne trenutke. Ove godine, čak 24 djevojke spremne su zakoračiti u romantičnu avanturu i boriti se za srce dvojice muškaraca koji su osvojili gledatelje još prije početka sezone. Show ‘Gospodin Savršeni’ gledajte od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro i na RTL-u, znamo da jedva čekate!

U središtu nove sezone su Petar Rašić i Karlo Godec, dva potpuno različita, ali podjednako karizmatična muškarca. Svestrani, šarmantni i samouvjereni, Petar i Karlo spremni su upoznati kandidatkinje koje točno znaju što žele - i ne boje se to pokazati. Iako ih povezuje hrabrost da budu svoji, njihove životne priče i putevi do ljubavi znatno se razlikuju, što cijelu sezonu čini još zanimljivijom. Romantična kulisa ove sezone je sunčana Kreta, gdje će se uz kristalno more, uzbudljive izazove i snažne emocije razvijati nove ljubavne priče. Upravo tamo djevojke će imati priliku pokazati svoju osobnost, osvojiti pažnju ‘Gospodina Savršenog’ te dokazati da su spremne za pravu ljubav.

Pred vama je galerija fotografija svih kandidatkinja pete sezone. Svaka od njih donosi svoju energiju, stil i priču, a zajedničko im je jedno - vrlo jasno znaju što žele. To su 24 djevojke koje imaju jedan cilj, no koja če se istaknuti, koja će zapaliti iskre, a koja osvojiti srce Karla ili Petra, doznat ćemo uskoro.