Kim Kardashian zadivila je sve svojim besprijekornim stilom u proteklim danima

Jedna od najpoznatijih žena na svijetu, Kim Kardashian, 21. listopada je proslavila 25. rođendan. Rođendan je proslavila u Parizu i Londonu s najvećih zvijezdama poput Sarah Paulson, Isle Fisher, Naomi Watts i Kate Moss. Što nije neobično jer je postala vrlo utjecajna žena, puno više od reality svijeta. Redefinirala je način na koji slavne osobe grade carstva kroz osobni stil, pretvarajući imidž u infrastrukturu. Gotovo dva desetljeća dokazuje da moda nije samo izgled, već i moć, narativ i trgovina. Svaka odjevna kombinacija je namjera; svaki nastup, strategija. Njezin uspon od influencerice do poduzetnice, okrunjen je brendom Skims, pokazuje ženu koja razumije vrijednost vidljivosti. Sa svakim svojim pojavljivanjem pokazuje da zna što je moda i kako biti viđena, u samo nekoliko proteklih dana pojavila se u posebnim outfitima i pokazala je da ćemo se još dugo diviti njezinoj ljepoti i modnim odabirima.