Kim Kardashian i Amal Clooney pretvorile crveni tepih u modnu bajku
Kim Kardashian
Kim Kardashian i Amal Clooney pretvorile crveni tepih u modnu bajku
GLAMUR U VENECIJI

Kim Kardashian i Amal Clooney pretvorile crveni tepih u modnu bajku

29. kolovoza 2025.

Druga večer Venecijanskog filmskog festivala, najstarijeg i jednog od najuglednijih u svijetu, ponovno je donijela raskoš glamura i filmske čarolije. Na otoku Lido, gdje se festival tradicionalno održava, crveni tepih zablistao je u punom sjaju, potvrđujući da je ovo događaj na kojem moda i kinematografija idu ruku pod ruku.

Zvjezdane gošće i gosti svojim su modnim izdanjima privukli jednako pažnje kao i projekcije koje su obilježile večer. Elegantne toalete, upečatljivi detalji i savršeno krojena odijela pretvorili su Lido u pravu modnu reviju na otvorenom. Poznate dame opet su privukle pozornost, Naomi Watts, Emma Stone, Laura Dern i Kim Kardashian.

