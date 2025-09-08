Kič i glamur na MTV video glazbenim nagradama: Mariah Carey u šljokicama, Sabrina u čipki, Ariana u tilu
MTV Video Music Awards već desetljećima nije samo glazbena manifestacija, nego i događaj na kojem moda često ukrade svepoglede. I na ovogodišnjoj dodjeli, održanoj u New Yorku, crveni tepih postao je sinonim za odvažne modne trenutke. Lady Gaga vratila se u velikom stilu s dramatičnim kreacijama i osvojila čak četiri glazbene nagrade, uključujući i onu za najbolju umjetnicu. Paris Hilton zablistala je u crnoj koži, dok su Sabrina Carpenter i Ariana Grande podsjetile zašto su modne i glazbene ikone, a odnijele su i nagrade u tri kategorije. Trend prozirnih “naked” lookova dominirao je i ove večeri, potvrđujući da na MTV glazbenim video nagradama hrabrost i kreativnost uvijek prolaze. 

