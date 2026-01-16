Kate Moss slavi 52. rođendan: Modna ikona koja prkosi vremenu - ovo su njena najbolja izdanja kroz godine

Kate Moss danas slavi 52. rođendan, činjenicu koja se gotovo čini sporednom. Ne zato što izgleda nevjerojatno mladoliko nego zato što je oduvijek postojala izvan uobičajenog modnog poimanja vremena. Njezin stil nije toliko u trendu nego ga tek lagano dodiruje. Ono što je doista fascinantno nije to što je Moss bezbroj puta kopirana, već to što i dalje ostaje ikona koju je nemoguće kopirati. Već tri desetljeća modni svijet pokušava razotkriti tajnu njezine magije: kombinaciju sakoa i uskih traperica, leopard uzorak i kožne vruće hlačice, bezbroj legendarnih Glastonbury izdanja, kao i neočekivanu sklonost žutoj boji.

Pa ipak, stil Kate Moss nikada se nije svodio samo na odjeću. Njezina genijalnost nije bila u ranom prihvaćanju trendova, već u tome što ih je činila nevažnima — i da uopće ne djeluju kao trendovi. Krzneni kaput preko golih nogu nije djelovao provokativno već kao da je jednostavno zgrabila prvo što joj je bilo pri ruci na izlasku iz kuće. Upravo ta ležernost, ali i dosljednost čini Kate Moss jednom od najvećih ikona u modnom svijetu.