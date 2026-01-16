I psi su spremni za vikend: Pogledajte 30 preslatkih njuškica naših čitatelja

Čitatelji portala Net.hr podijelili su na Facebook profilu fotografije svojih pasa koje su nasmijale mnoge. Ove simpatične i često urnebesne fotografije pasa u neobičnim položajima i s preslatkim izrazima lica unijele su dozu vedrine u svakodnevicu. Bilo da su uhvaćeni u trenutku igre, dubokog sna ili jednostavno u svojim tipičnim, pomalo smiješnim pozama, psi su još jednom pokazali zašto su mnogima omiljeni kućni ljubimci. Teško je ne nasmijati se kad vidite koliko šarma i karaktera imaju ovi četveronožni prijatelji.