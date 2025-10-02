UDOBNO I CHIC
EKO GLAMUR
Održiva moda u prvom planu: Haljine od perja i rafije dominirale su revijom Stelle McCartney
2. listopada 2025.
Stella McCartney još jednom je pokazala da održiva moda može biti i glamurozna i inovativna. Na najnovijoj reviji dizajnerica je predstavila kolekciju koja spaja sofisticirane krojeve, moderne siluete i ekološki prihvatljive materijale, potvrđujući svoj status jedne od najutjecajnijih kreatorica suvremene mode. U našoj galeriji pogledajte najzanimljivije modele i trenutke s piste koji su obilježili ovu inspirativnu modnu prezentaciju.
