Gucci i glamur: Najsjajniji trenuci LACMA Art + Film Gala 2025
Salma Hayek
Gucci i glamur: Najsjajniji trenuci LACMA Art + Film Gala 2025

3. studenoga 2025.

Svaka žena koja voli crvene tepihe i glamur oduševit će se ovom galerijom. Sinoć se u Los Angelesu održao još jedan veliki događaj. LACMA Art + Film Gala vratila je još jednu večer stila, zvjezdane moći i nagrada, sve u ime filantropije. Pokrenuta je 2011. godine kako bi se prikupljao novac za filmske programe u Muzeju umjetnosti Los Angeles, ali i za obrazovne inicijative. Svaki holivudski crveni tepih mora biti modni, ali kada je glavni sponzor događaja Gucci, kao u ovom slučaju, onda je događaj još posebniji. Na gala večeri 2022. Billie Eilish pojavila se u Gucci ogrtaču i pidžami (uključujući masku za oči), dok je Jared Leto koračao u ukrašenom ružičastom baršunastom odijelu (bez košulje) i ružičastoj kosi koja se slagala. Crno-mentol zelena slip haljina Grete Lee za 2023. bila je rani znak da njezina modna zvijezda raste; a prošle godine, Sofia Richie Grainge ostala je vjerna "tihom luksuzu" u elegantnom, čokoladno smeđem Saint Laurent izdanju. Ove godine zvijezde su opet izgledale posebno, od Demi Moore do Elle Fanning.

