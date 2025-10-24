Anita Martinović otkrila modnu opsesiju za koju krivi 'Ljubav je na selu': 'Za njih mi nikad nije žao dati novaca'

Anita Martinović priprema se za novu sezonu popularne RTL-ove emisije 'Ljubav je na selu' koja uskoro kreće na RTL-u i platformi Voyo, u kojoj osim svojom karizmom privlači pozornost gledateljica svojim romantičnim haljinama i slatkim karirano i traper kaubojskim stylinzima. Privatno se, kaže, odijeva nešto drugačije, iako je za Žena.hr otkrila da je dio tog romantičnog stila preuzela i u privatni život. Ispričala nam je i što sve skriva njezin ormar, koje beauty tretmane voli, nedostaje li joj duga kosa te što je promijenila u svom izgledu za novu sezonu, a otkrila je i detalje o haljini u kojoj je zasjala prošle subote na zagrebačkoj špici.