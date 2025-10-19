Academy Museum Gala: Kim Kardashian u bizarnom izdanju, Penélope Cruz i Sydney Sweeney elegantne

U Los Angelesu se u subotu navečer održao peti Academy Museum Gala. Radi se o glamuroznom holivudskom događaju na kojem se prikupljaju sredstva za Muzej filmske umjetnosti. Pojavile su se najveće zvijezde današnjice, a osim što je event bio prava modna pista, dodijeljene su i nagrade za postignuća. Penélope Cruz nagrađena je Icon Awardom, redatelj Walter Salles dobio je Luminary Award, a Bowenu Yangu dodijeljena je Vantage Award. No bila je ovo noć mode, a cijeli show je ukrala Kim Kardashian koja se pojavila u haljini s potpisom modne kuće Maison Margiela i opet postala osoba o kojoj se danas najviše piše.