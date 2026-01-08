Od klasičnih do urnebesnih: 40 najsimpatičnijih snjegovića naših čitateljica

Naše čitateljice i čitatelji ove su zime pokazali da snijeg nije samo nešto što blokira promet, već i izvor kreativnosti, zabave i dobrog raspoloženja. U galeriji donosimo 40 fotografija snjegovića svih oblika i veličina – od malih i klasičnih do velikih, originalnih i izrazito duhovitih.

Svaki snjegović ima svoju priču: neki su simpatično tradicionalni, drugi kreativno neobični, a treći osvajaju detaljima koji izmamljaju osmijeh. Hvala vam što ste s nama podijelili ove snježne trenutke i podsjetili nas da zimska čarolija često nastaje upravo onda kada se malo poigramo i prepustimo mašti.