Život u raju: Otkrivamo zanimljiva pravila prema kojima žive natjecatelji Love Islanda

Globalni televizijski fenomen "Love Island" napokon stiže i u našu regiju pod nazivom "Love Island Adria", a potraga za karizmatičnim samcima koji su spremni pronaći ljubav pred kamerama već je u punom jeku. Koncept života u luksuznoj vili na sunčanim Tenerifima, uz primamljivu glavnu nagradu od 50.000 eura, sigurno će biti poseban i uzbudljiv, ali postoje jasna pravila. Dok se budući hrvatski kandidati pripremaju za avanturu života, zavirili smo iza kulisa i istražili što ih točno čeka.

Potpuna izolacija od vanjskog svijeta

Prvi i osnovni uvjet za kandidate je da imaju više od 18 godina i da su single. Iako je donja granica punoljetnost, idealni kandidati su otočani do 30 godina – mladi ljudi željni avanture, zabave i ljubavi. Također jedno od temeljnih pravila "Love Islanda" jest potpuna izolacija. Čim uđu u vilu, natjecatelji se opraštaju od svojih pametnih telefona, interneta i bilo kakvog kontakta s obitelji i prijateljima. Dobivaju posebne mobitele koje smiju koristiti isključivo za međusobno dopisivanje i primanje poruka od produkcije, poput slavne najave "I've got a text!".

Ova digitalna detoksikacija ide i korak dalje. U vili nema televizije, knjiga, časopisa, pa čak ni glazbe, osim u posebnim prilikama poput zabava ili izazova. Cilj je jasan: stvoriti zatvoreni svijet u kojem su jedina preokupacija ostali natjecatelji i odnosi koji se među njima razvijaju, ali i pronalazak ljubavi.

Osobe koje postanu prvi otočani Love Island Adrije nemaju nikakve troškove puta niti života na otoku. Sve troškove (put, smještaj, hrana) u potpunosti snosi produkcija.

U Love Islandu publika ima ključnu ulogu. Gledatelji prate uspone i padove u odnosima, a na samom kraju upravo publika bira pobjednički par koji osvaja nagradu od 50.000 eura.

Tijekom showa stalno stižu novi kandidati, odnosi se mijenjaju, a drama i neočekivani preokreti su neizbježni.

Unatoč tome što se sve snima, postoje stroga pravila o ponašanju. Bilo kakav oblik nasilja, agresije, govora mržnje ili neprimjerenog rječnika rezultira trenutačnim izbacivanjem.

