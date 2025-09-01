Večeras počinju 'Sjene prošlosti'! Otkrivaju se detalji sukoba u Martinoj kući: 'Gospođa nije preživjela'

Tko se vjenčao, a tko završio tragično, pokazat će nova epizoda 'Sjena prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u

Večeras od 20.15 sati s emitiranjem kreće nova sezona omiljene RTL-ove serije 'Sjene prošlosti', a drame i iznenađenja neće nedostajati od samog starta.

Prva epizoda počinje scenom romantičnog vjenčanja na otvorenom. Cijeli kvart je na okupu, svatko sa svojim namjerama. Sretni par priprema se za svoj najvažniji dan u životu. Polako, ali sigurno koračaju do mjesta na kojem će se jedno drugome zavjetovati na vječnost...

„Danas smo se okupili ovdje da zajedno svjedočimo ljubavi“, započinje matičar svoj govor – ali tko stoji ispred njega? Je li u vjenčanici Olga ili Marta?

I što se zapravo dogodilo u Martinoj kući kada se sukobila s Olgom i Šimunovom rođakinjom Viktorijom u posljednjoj epizodi prve sezone?

Nakon krvavog obračuna na mjesto zločina stiže policija, dok ih ondje čeka Olga s nožem u ruci. Inspektori Rimac i Darija pokušavaju složiti dijelove slagalice, no Olga je u prevelikom šoku za racionalno objašnjenje pa je vode u postaju.

Tomo shvaća da mu je Paula ponovno lagala i da je željela pobjeći s Mirom pa u naletu emocija donosi veliku odluku...

Blanka je u pritvoru i suočava se s poniženjima na koja nije bila spremna. Šimun očajnički traži odgovore...

Olga priznaje kako nije željela da itko strada, no doktori ipak zabrinutim prijateljima priopćuju tužne novosti: „Gospođa nije preživjela...“

