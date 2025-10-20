U Sinju ekskluzivno prikazana prva epizoda nove RTL-ove dramske serije 'Divlje pčele'

Brojnim gostima, građanima Sinja i okolice, suradnicima te medijima, predstavljena je danas na ekskluzivnom eventu u Muzeju Sinjske alke nova RTL-ova dramska serija 'Divlje pčele'.

Sjajna glumačka postava serije, sastavljena od legendi i talentiranih mladih lica, autentična scenografija, visoki produkcijski standardi te napeta priča o tri sestre u borbi protiv moćne obitelji Vukas i tajnama šarolikih stanovnika sela Vrila sa svim njihovim tajnama, željama i ambicijama – okosnice su to nove serije 'Divlje pčele' koja s emitiranjem kreće uskoro na RTL-u i platformi Voyo.

Impresivni kameni pejzaži, moćna Dinara i rijeka Cetina, pitoreskna sela Dalmatinske zagore u kojima se snima velik dio vanjskih lokacija serije, razlog su što je upravo grad Sinj dobio čast da se u njemu održi premijerni event predstavljanja serije!

Glumačka postava i produkcijska ekipa ne kriju zadovoljstvo snimajućim danima na predivnim lokacijama, kao i ni gostoprimstvom Sinjana, koji su ih, kako ističu, dočekali velikog srca i raširenih ruku te s brojnim vrhunskim domaćim delicijama.

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Jako sam ponosna što je grad Sinj domaćin ovako jednog velikog projekta. Snimani su brojni lokaliteti naše bogate prirodne baštine, ne samo na području grada Sinja, nego i cijele Cetinske krajine. Sve su to iznimno lijepi lokaliteti koji privlače sve više posjetitelja, a zahvaljujući RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' vjerujemo da će to biti još i više“, ističe zadovoljno Monika Vrgoč, direktorica Turističke zajednice Grada Sinja.

Uz velik dio glavnog casta, među kojima su bili Ana Marija Veselčić, Lidija Kordić, Lidija Penić-Grgaš, Alen Blažević, Arija Rizvić, Jolanda Tudor, Dragan Veselić, Antonio Agostini, Luka Šegota, Matko Jukić, Ivan Barišić, Margarita Mladinić, Monika Vuco Carev, eventu je prisustvovao i dio produkcijske ekipe, scenaristi, redatelji te producenti.

Prikazana je prva epizoda serije

Predstavljanje serije eventu u Muzeju Sinjske alke uveličali su, uz građane Sinja i okolice, i suradnici te statisti koji su sudjelovali na snimanju scena u sinjskome kraju te pomagali da se ekipa ovdje osjeća kao kod kuće.

Kako bi iz prve ruke dobili što bolji uvid u samo djelić intriga i emocija, gosti su prije svih pogledali prvu epizodu serije, a zanimljivo je da je i glumački ansambl serije premijerno vidio barem djelić rezultata svog kreativnog rada. Prikazivanje epizode popraćeno je gromoglasnim pljeskom, a uzvanici nisu krili koliko ih se dojmio početak intrigantne priče smještene u Dalmatinsku zagoru i dijelom snimane upravo u dobro im poznatom krajoliku.

Okupljene su pozdravile tri glavne protagonistice, snažne i odane sestre Runje – Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić – izrazivši veliku sreću i zadovoljstvo zbog skorog početka emitiranja, istaknuvši koliko predano i uhodano cijela produkcijska ekipa i glumci već mjesecima rade kako bi gledateljima isporučili ovu vrhunsku vizualno-scensku poslasticu.

"Hvala svima što ste s nama pogledali prvu epizodu. Veliko hvala Sinju i njihovim građanima što su nas ovako lijepo ugostili u svome kraju i podijelili s nama svoje predivne lokacije na kojima smo snimali. Veselimo se povratku ovdje!“ zadovoljno je istaknula Ana Marija Veselčić.

Reakcije su pozitivne

"'Divlje pčele' priča su o sudbinama, o obitelji, o tajnama koje se otkrivaju i o ljubavi, koja treba premostiti puno, puno nedaća. Nadamo se da ćete uživati gledajući je“, složile su se i njezine mlađe televizijske sestre Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić.

Zadovoljan je bio i Alan Blažević, koji će utjeloviti beskrupuloznog Antu Vukasa, najimućnijeg mještanina Vrila.

"Vizualno sjajno, popraćeno fantastičnom glazbom, sveukupno ostavlja sjajan dojam! Prezadovoljan sam i uživao sam gledati predstave svojih kolega koji su svi bili fantastični“, govori, ističući koliko mu je drago što su baš u Sinju mogli predstaviti 'Divlje pčele', "To mi znači puno, ja sam iz Dalmacije, a dio obitelji mi je iz ovog kraja. Ljudi ovdje su srdačni, duhoviti, iskreni. Koliko vidim, i njihove reakcije su sjajne, tako da nam je to svakako veliki vjetar u leđa!“

Zajedničkim druženjem, ugodnim razgovorima i fotografiranjem s obožavateljima te simboličnim rezanjem torte, uzvanici te produkcijska ekipa predvođena popularnim glumcima, nazdravili su skorom početku emitiranja 'Divljih pčela' na RTL-u.