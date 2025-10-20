Jače od dijagnoze: Ove slavne žene uspjele su pobijediti rak dojke

Od popularne australske pjevačice Kylie Minogue pa do legendarne britanske glumice Maggie Smith, ove slavne dame pobijedile su rak dojke i o svojoj borbi otvoreno progovorile

Rak dojke zloćudna je bolest od koje najčešće obolijevaju žene starije od 50 godina, no danas ova vrsta karcinoma sve češće pogađa i mlađe žene. U Hrvatskoj svaka deseta žena oboljet će od raka dojke, no mogućnost izliječenja je velika ako se rak otkrije u ranom stadiju. Upravo zato važno je razmišljati o svom zdravlju i redovito vršiti sampregled dojki.

Iako je uzrok nastanka raka dojke uglavnom nepoznat, istraživanja su pokazala da postoje određeni rizični čimbenici koji su povezani s nastankom ove bolesti, poput dobi, genetskih predispozicija, prve menstruacije prije 12-te godine, kasnije menopauze itd. Određene životne navike kao što su nezdrava prehrana i pušenje također mogu povećati rizik od razvoja raka dojke.

I mnoge slavne žene suočile su se s ovom opakom bolešću, a neke od njih su i otvoreno progovorile o svojoj borbi s rakom dojke i njegovom liječenju. One su uspjele pobijediti ovu bolest i njihova snaga svima nam može poslužiti kao inspiracija, ali i podsjetnik koliko je važno da nam zdravlje bude na prvom mjestu. Njihove priče donosimo u nastavku.

POGLEDAJTE VIDEO: Perimenopauza i menopauza: Stručnjakinje objasnile što je to i kako se s njima nositi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Christina Applegate

Glumici Christini Applegate (53), koju najviše pamtimo po ulozi u humorističnoj seriji "Bračne vode". rak dojke bio je dijagnosticiran u travnju 2008. godine. Kao dijete osobe koja je također preživjela rak dojke, glumica je nakon 30. godine redovito odlazila na mamografiju, a rak dojke otkriven joj je kad je imala samo 36 godina. Na sreću, rak je otkriven u ranoj fazi pa se nije proširio.

Za CNN je otkrila kako se osjećala u tim trenucima: "To je za mene promijenilo sve. Zračenje je bilo samo privremeno rješenje i nije značilo da se rak jednog dana možda neće vratiti. Nekako sam u tom trenutku morala odvagnuti sve svoje mogućnosti."

Nakon što se odlučila za dvostruku mastektomiju, otkrila je kako se ne želi ponovno suočavati s tom bolešću i opet prolaziti kroz to iskustvo. Nažalost, Christininoj tužnoj priči tu nije kraj joj je nakon toga dijagnosticirana multipla skleroza zbog čega se odlučila oprostiti se od glume.

Kylie Minogue

Popularna australska pjevačica imala je 36 godina kada je otkrila da boluje od raka dojke, 2005. godine. Nakon što se povrgnula lumpektomiji i kemoterapiji, godinu dana nakon dijagnoze Kylie (57) je uspjela pobijediti zloćudnu bolest. Često u intervjuima ističe kako joj je rak promijenio pogled na život.

"Moj pogled na svijet postao je drugačiji, no moja svrha je uglavnom ostala ista. Postala sam strastvenija prema ljudima i stvarima koje volim, no život kakav sam poznavala morao je biti na čekanju', kazala je pjevačica. Svoje iskustvo s rakom dojke sažela je sljedećim riječima: "Istraživanje, iskušenja, slomljeno srce, gubitak, napredak, ljubav i nada."

Cynthia Nixon

Zvijezdi serije "Seksa i grada" rak dojke bio je otkriven 2006. godine i to tijekom rutinske mamografije. Nakon toga slavna se glumica podvrgnula lumpektomiji i zračenju, a pritom je otkrila i kako je očekivala da će u nekom trenutku svog života oboljeti od ove bolesti jer je i njezina majka preživjela rak dojke. Upravo zato, Cynthia (59) je nakon 35. godine redovito odlazila na mamografske preglede, a imala je 40 godina kada joj je postavljena dijagnoza. Glumica je 2008. godine postala ambasadorica udruge za borbu proitv raka dojke, Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, i od tada se zalaže za podizanje svijesti javnosti o ovoj zloćudnoj bolesti.

Kathy Bates

Glumici Kathy Bates (77), koju mnogi najviše pamte po ulozi simpatične bogatašice Molly Brown iz filma "Titanic", 2003. godine dijagnosticiran je rak jajnika, a 2012. oboljela je od raka dojke. U to je vrijeme na Twitteru sa svojim pratiteljima podijelila da se oporavlja od dvostruke mastektomije. No, tu nevoljama nije bio kraj. Samo dvije godine kasnije dijagnosticiran joj je limfedem – kronična bolest koja se može razviti kao posljedica nakon liječenja raka.

Glumica je kasnije kazala: "To je suvenir od raka. Liječnici su morali ukloniti limfne čvorove kako bi spriječili širenje raka, no ako su limfni čvorovi na bilo koji način oštećeni ili traumatizirani, prijeti vam limfedem. To zatim uzrokuje bol i otekline. Psihički je štetno. Bilo je gotovo gore nego imati rak."

Jane Fonda

Američka glumica Jane Fonda (87) 2010. godine je bila na operaciji uklanjanja tumora koji je pronađen u njezinoj dojci, a 2016. se odlučila za mastektomiju. U intervjuu za britanski Vogue 2019. godine slavna se glumica prisjetila kako je na dodjeli Zlatnih globusa 2016. nosila 'čudnu bijelu haljinu s volanima' samo kako bi prekrila zavoje od mastektomije. Također je otkrila i kako njezina borba s rakom i dalje traje, budući da joj je 2018. godine uklonjena kancerogena izraslina s donje usne. No još jedna loša dijagnoza se dogodila nakon toga, 2022. godine dijagnosticiran joj je ne-Hodgkinov limfom, rak koji zahvaća limfni sustav.

Edie Falco

Ova 62-godišnja glumica najpoznatija je po ulozi Carmele Soprano u kultnoj seriji "Obitelj Soprano". Prošle godine javno je progovorila o tome kako se borila s alkoholizmom, a od raka dojke oboljela je 2003. godine, dok je snimala seriju.

'Bila sam u panici, nisam mogla hodati ni disati. Dolazim iz obitelji u kojoj je rak već bio prisutan, ne rak dojke, ali ipak rak, no kad sam čula tu riječ, u tim mi je trenucima na pamet padala samo jedna riječ – pogreb. Jednostavno sam zanijemila, no onda sam počela razmišljati o tome kako ću proći kroz to', otkrila je Edie. Podvrgnula se lumpektomiji, kemoterapiji i zračenju i uspjela se izliječiti. Priznala je da joj je cijeli proces bio pomalo zastrašujući, s obzirom na to da je zbog raka već izgubila jednog člana obitelji.

"Prošla sam kroz to, korak po korak. Bilo je strašno, no nekako samo uspjela pobijediti ono što je za mene nekad bio nepremostiv strah. Zahvalna sam na prilici da naučim nešto o sebi", istaknula je.