Dirljiva priča o ljubavi prema svjetskom bestseleru: 'Oduvijek ti' stiže 22. listopada u CineStar!

Ova intimna i snažna drama istražuje složen odnos između majke i kćeri koje razdiru tajne, neizgovorene istine i nesporazumi

Knjiga koja je osvojila milijune čitatelja – stiže na veliko platno! Pretpremijera filma snimljenog prema hit knjizi Coleen Hoover, “Oduvijek ti” u srijedu, 22. listopada stiže u CineStar kina u sklopu Cinema Book Cluba te donosi neodoljivu zabavu uz izvrstan film, vrijedne poklone u svim gradovima te panel prije filma u Kaptol Boutique Cinema.

Redatelj globalno obožavanog hita Krive su zvijezde donosi novu emotivnu ekranizaciju koja će dirnuti publiku diljem svijeta. Film “Oduvijek ti” u distribuciji Blitz Filma, temeljen je na istoimenom romanu spisateljice Colleen Hoover, autorice svjetskog bestselera Priča završava s nama.

Ova intimna i snažna drama istražuje složen odnos između majke i kćeri koje razdiru tajne, neizgovorene istine i nesporazumi. Nakon tragične nesreće koja potresa obitelj, Morgan i Clara suočavaju se s pitanjem: može li ljubav ponovno izgraditi ono što je nepovratno izgubljeno?

Morgan, odlučna spriječiti kćer da ne ponovi njezine pogreške, pokušava kontrolirati život tinejdžerice Clare, no njihova povezanost puca pod pritiskom boli i neizrečenih emocija. Dok se Morgan neočekivano zbližava s osobom iz prošlosti, Clara utjehu traži u vezi koju joj je majka zabranila. U središtu ove priče nalazi se univerzalna istina – da su oprost i razumijevanje najteži, ali i najvažniji oblici ljubavi.

“Oduvijek ti” donosi emotivnu snagu Hooverine proze, ističući generacijske razlike i snagu obiteljske povezanosti u teškim trenucima.

Sve posjetitelje te večeri očekuje lijep provod u kinu, a neki od njih doma će otići bogatiji za vrijedne poklone Cinema Book Club partnera: jedinstven nakit Lykke, knjige “Oduvijek ti” naklade Neptun, šalice Cinema Book Club i Barcaffe poklon pakete. U Kaptol Boutique Cinema održat će se i poseban panel s gostima prije projekcije. Doživite emotivnu snagu filma “Oduvijek ti” prije svih, ulaznice su u prodaji na cinestarcinemas.hr, putem aplikacije ili na blagajni kina dok je film na redovnom programu od četvrtka, 23. listopada.