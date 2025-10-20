Pilates u prostoru budućnosti – prema viziji Ante Vrbana

Ante Vrban potpisuje interijer najljepšeg pilates studija u Zagrebu. Boutique iskustvo pilatesa

U samom središtu Zagreba, u Centru Cvjetni, otvorila se nova adresa za sve koji traže više od vježbanja - Rina Boutique Pilates. Ekskluzivan studio osmišljen kao urbani bijeg od gradske vreve, mjesto gdje se preciznost pokreta susreće s estetikom prostora i luksuzom tišine. Prostor potpisuje Ante Vrban, arhitekt čije je ime sinonim za bezvremenski dizajn i emociju prostora. Njegova vizija Rina Boutique Pilatesa nadilazi pojam studija za vježbanje - riječ je o prostoru koji umiruje i inspirira, o interijeru koji već danas prikazuje estetiku interijera budućnosti.

John Pavlish

Vrban je stvorio ambijent u kojem dominiraju neutralni tonovi, prirodni materijali i profinjena rasvjeta koja nježno prati ritam dana. Svaki detalj - od teksture drva do taktilnih površina - odabran je s namjerom da prostor bude nenametljiv, topao i savršeno uravnotežen.

Bojan Zibar

„Htio sam da studio ima vizual kakav će imati interijeri 2026. u svijetu – neutralan, s prirodnim materijalima u najfinijoj obradi,“ kaže Vrban. „Prostor koji ne ometa trening, koji ne podsjeća na ništa u gradu, i u kojem se klijent osjeća zaštićeno i posebno.“

John Pavlish

I doista, Rina Boutique Pilates odiše upravo tom vrstom luksuza koji se ne pokazuje - nego osjeća. To je prostor koji poziva na disanje, smiruje misli i stvara osjećaj potpune privatnosti i mira. U njemu svaki trening postaje ritual - elegantan, tih i savršeno personaliziran. U središtu koncepta je Rina Varga, ovlaštena STOTT Pilates Reformer i certificirana MAT Pilates instruktorica, poznata po preciznosti, znanju i individualiziranom pristupu. Njezini treninzi, vođeni na Merrithew reformerima, kombiniraju snagu, stabilnost i fleksibilnost, uz fokus na pravilno držanje, disanje i svjesnost pokreta.

Bojan Zibar

Boutique koncept studija omogućava intimne grupe do četiri polaznika, čime se osigurava potpuna pažnja i sigurnost svakog vježbača. Rina pristupa svakom klijentu kao zasebnoj priči - stvarajući osobni ritual za tijelo i um koji donosi dugoročne rezultate i osjećaj ravnoteže. Reformer pilates koji se prakticira u Rina Boutique Pilatesu jača duboke mišiće trupa, povećava fleksibilnost, podupire rehabilitaciju i smanjuje stres- no njegova prava vrijednost leži u onome što se ne vidi: u povratku povezanosti s vlastitim tijelom.

Bojan Zibar

Rina Boutique Pilates nije samo studio. To je prostor dizajniran da uspori svijet i ubrza vašu unutarnju snagu- mjesto gdje se arhitektura Ante Vrbana i filozofija pokreta Rine Varga susreću u savršenoj ravnoteži.Doživite trenutak tišine usred grada i vratite se sebi kroz pokret, dah i estetiku prostora. Vaše novo mjesto ravnoteže čeka vas u Rina Boutique Pilatesu. Više informacija na: https://www.instagram.com/pilates.rina

Bojan Zibar