Fun
PETA SEZONA
U 'Gospodinu Savršenom' slijedi velika promjena: Jesu li djevojke spremne otvoriti svoje srce?
17. veljače 2026.
Promjene bi mogle biti drastične. Petar i Karlo su pred novim izazovom, no odlučili su ga itekako prigrliti
Posljednja ceremonija ruža ponovno nije protekla bez iznenađenja, a većini djevojaka neočekivani događaji ostavili su gorak okus u ustima.
Igra se nastavlja, a na redu je nova velika promjena na koju nitko nije bio spreman! Djevojke se prilagođavaju novim uvjetima. Neke od njih s velikom lakoćom, dok su druge vrlo suzdržane.
Tko će iskoristiti svoje vrijeme za bolje upoznavanje?
Promjene bi mogle biti drastične. Petar i Karlo su pred novim izazovom, no odlučili su ga itekako prigrliti.
Ne propustite novu, uzbudljivu epizodu 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupnu na platformi Voyo. Show ne propustite i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.
Najčitanije
PETA SEZONA
ZELENA GALERIJA
Svekrvin jezik koji ne prigovara: Čitateljice pokazale svoje zelene kraljice doma
ZA OVAJ TJEDAN
Financijski horoskop: Kome pomrčina Sunca donosi preokrete, a kome nove prilike?
SVJESTKI DAN PALAČINKI
Od klasičnih bakinih do zdravih: Tri recepta za savršene palačinke koje se tope u ustima
Iz naše mreže