Fun
PETA SEZONA

U 'Gospodinu Savršenom' slijedi velika promjena: Jesu li djevojke spremne otvoriti svoje srce?

Žena.hr
17. veljače 2026.
U 'Gospodinu Savršenom' slijedi velika promjena: Jesu li djevojke spremne otvoriti svoje srce?
RTL
Promjene bi mogle biti drastične. Petar i Karlo su pred novim izazovom, no odlučili su ga itekako prigrliti

Posljednja ceremonija ruža ponovno nije protekla bez iznenađenja, a većini djevojaka neočekivani događaji ostavili su gorak okus u ustima.

Igra se nastavlja, a na redu je nova velika promjena na koju nitko nije bio spreman! Djevojke se prilagođavaju novim uvjetima. Neke od njih s velikom lakoćom, dok su druge vrlo suzdržane.

U 'Gospodinu Savršenom' slijedi velika promjena: Jesu li djevojke spremne otvoriti svoje srce?
RTL

Tko će iskoristiti svoje vrijeme za bolje upoznavanje?

Promjene bi mogle biti drastične. Petar i Karlo su pred novim izazovom, no odlučili su ga itekako prigrliti.

Ne propustite novu, uzbudljivu epizodu 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupnu na platformi Voyo. Show ne propustite i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
