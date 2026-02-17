Financijski horoskop: Kome pomrčina Sunca donosi preokrete, a kome nove prilike?

Ovaj tjedan zahtijeva hrabrost za napuštanje starih obrazaca i otvorenost za nove prilike. Pomrčina donosi energiju za zaokrete, no Saturn i Neptun upozoravaju da temelji moraju biti realni. Iskoristite optimizam koji donosi Venera u trigonu s Jupiterom kako biste pametno uložili u budućnost

Pred nama je tjedan kozmičkih promjena koje će se snažno odraziti na financije i materijalnu sigurnost. Ključni događaj je prstenasta pomrčina Sunca u znaku vodenjaka 17. veljače, koja djeluje kao katalizator za nove početke i neočekivane preokrete. Istovremeno, rijetka i moćna konjunkcija Saturna i Neptuna 20. veljače donosi dugoročne promjene u shvaćanju vrijednosti, dok harmonični aspekt Venere i Jupitera krajem tjedna otvara vrata sretnim prilikama. Pripremite se za tjedan u kojem se spajaju sudbina, struktura i optimizam.

Znakovi na financijskoj prekretnici

Ovan

Pomrčina Sunca aktivira vaše polje timskog rada i tehnologije, što može donijeti neočekivane prilike za zaradu kroz grupne projekte ili inovativne online pothvate. Iako ste inače skloni brzom djelovanju, ovaj tjedan ste primjetno manje impulzivni s novcem. Odluke o većim ulaganjima donosite lakše, no pripazite na sitne, svakodnevne troškove koji se tiho nakupljaju.

Bik

Vaša karijera i javni status dolaze pod svjetla reflektora pomrčine, otvarajući vrata za napredovanje ili promjenu profesionalnog smjera koja donosi i financijski boljitak. Fokusirani ste na stabilnost; svaka manja promjena u prihodima ili troškovima izaziva nelagodu. Ne radi se o panici, već o potrebi za predvidljivošću. Kad se financije vrate u poznate okvire, osjećat ćete se sigurnije.

Blizanci

Novac vam je stalno na umu. Ovaj tjedan mogli biste preispitivati prošle odluke, analizirati brojke ili ponovno prolaziti kroz razgovore o plaćanjima. Više je riječ o mentalnom naporu nego o stvarnoj financijskoj krizi. Zapisivanje misli i planova pomaže odvojiti brigu od stvarnosti i donijeti jasnije odluke, osobito ako se tiču ulaganja u obrazovanje ili putovanja.

Rak

Pomrčina aktivira vaše polje zajedničkih resursa, dugova i investicija. Ovo je vrijeme za rješavanje starih obveza ili za neočekivani priljev sredstava kroz partnerstva ili nasljedstvo. Vaše raspoloženje izravno utječe na potrošnju. Postoji iskušenje da kupujete iz potrebe za utjehom, a ne iz stvarne nužde. Stabilne emocije vodit će stabilnim financijskim odlukama.

Lav

Ovaj tjedan vrijednost stavljate ispred cijene. Pomrčina u vašem partnerskom sektoru naglašava važnost zajedničkih ulaganja, bilo u poslu ili privatnom životu. Nije vam toliko važno koliko nešto košta, već koliko vam vrijedi. U financijskim pregovorima inzistirate na pravednosti i prepoznavanju uloženog truda, primjećujući svaku neravnotežu.

Djevica

Vaša radna svakodnevica i poslovne navike su u fokusu. Pomrčina donosi priliku za novi posao, reorganizaciju postojećeg ili uvođenje zdravijih financijskih rutina. Pažnju vam privlače sitni financijski detalji: naknade, obnove pretplata i manji odbici. Iako ste oprezniji nego inače, većina tih stavki je zanemariva kad sagledate širu sliku.

Vrijeme za nove strategije i rast

Vaga

Tražite ravnotežu između štednje i uživanja u životu. Ako previše naginjete jednoj strani, osjećate se loše. Pomrčina u vašem polju kreativnosti i rizika može vas potaknuti na ulaganje u hobi koji bi se mogao isplatiti. Zajednički troškovi ili očekivanja unutar partnerstva zahtijevaju tiho prilagođavanje. Ne radi se o drami, već o finom ugađanju financijskog sklada.

Škorpion

U zraku se osjeća neizrečena financijska napetost. Nije nužno riječ o nedostatku novca, već o podsvjesnom pritisku vezanom za dom i obitelj, područja koja pomrčina sada aktivira. Svjesni ste obveza, čak i ako nisu hitne. Proaktivno planiranje donosi više mira nego reagiranje u zadnji čas, osobito kad je riječ o ulaganjima u nekretnine.

Strijelac

Razmišljate dugoročno. Dnevna potrošnja ne predstavlja vam teret, ali smjer u kojem se kreću vaše financije postaje ključno pitanje. Pomrčina Sunca u vašem komunikacijskom sektoru može donijeti važne vijesti ili potpisivanje ugovora. Pitate se podudaraju li se vaše trenutačne navike s budućim ciljevima.

Jarac

Novi financijski početak je pred vama, jer pomrčina osvjetljava vašu kuću prihoda i osobnih vrijednosti. Tražite nove izvore zarade i usklađujete svoje prioritete s onim što vam je zaista važno. Novcu pristupate praktično i strateški, s manje emocija. Odgovornost je na prvom mjestu, što ne doživljavate kao ograničenje, već kao oblik kontrole.

Vodenjak

Ovo je vaša pomrčina i vaš novi početak. Ideje o novcu i zaradi mijenjaju se velikom brzinom. Razmatrate alternative, nove poslovne strukture i drugačije pristupe. Nije potrebno odmah djelovati na svaku zamisao; dopustite mislima da se slegnu prije nego što povučete konkretan potez. Osobna inicijativa bit će ključna za financijski uspjeh.

Ribe

Ovaj tjedan niste skloni detaljnom praćenju sitnih troškova, koji se mogu neprimjetno provući. Ništa ekstremno, ali na kraju tjedna razlika bi mogla biti primjetna. Pomrčina aktivira vašu podsvijest, donoseći intuitivne uvide o novcu. Osvještavanje potrošnje prvi je korak prema ponovnom uspostavljanju ravnoteže, a sreća vas prati krajem tjedna.