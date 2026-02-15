403 Forbidden

Fun
PETA SEZONA

Suze, nevjerica i novosti koje mijenjaju sve: Slijedi najšokantniji dan na Kreti!

Žena.hr
15. veljače 2026.
Suze, nevjerica i novosti koje mijenjaju sve: Slijedi najšokantniji dan na Kreti!
RTL
Zašto je pred djevojkama najšokantniji dan na Kreti, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupna na platformi Voyo

Jedna djevojka i dalje je posebno uzrujana zbog svega što se dogodilo na grupnim spojevima pa s njom mora razgovarati i produkcija. Neočekivane vijesti šokirat će i ostale kandidatkinje, koje se nose s novonastalom situacijom svaka na svoj način. Nema toplog dočeka u vili.

„Zgrožena sam i mislim sve najgore“, poručuje jedna djevojka. U novim okolnostima i stare neprijateljice zakopat će ratne sjekire.

Pred djevojkama su novi spojevi s Petrom i Karlom. Odabrane djevojke odlaze, no pisma neobičnog sadržaja zbunit će sve.

Suze, nevjerica i novosti koje mijenjaju sve: Slijedi najšokantniji dan na Kreti!
RTL

Novi cocktail-party je pred vratima, a bit će sve samo ne miran. Nevjerica, suze i iznenađenje u očima djevojaka slijede odmah na početku!

„Odmah sam znala o čemu je riječ. Grozno, iskreno, grozno“, poručuju neke kandidatkinje shvativši što se dogodilo.

Zašto je pred djevojkama najšokantniji dan na Kreti, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show ne propustite i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

