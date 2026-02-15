Suze, nevjerica i novosti koje mijenjaju sve: Slijedi najšokantniji dan na Kreti!

Zašto je pred djevojkama najšokantniji dan na Kreti, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupna na platformi Voyo

Jedna djevojka i dalje je posebno uzrujana zbog svega što se dogodilo na grupnim spojevima pa s njom mora razgovarati i produkcija. Neočekivane vijesti šokirat će i ostale kandidatkinje, koje se nose s novonastalom situacijom svaka na svoj način. Nema toplog dočeka u vili.

„Zgrožena sam i mislim sve najgore“, poručuje jedna djevojka. U novim okolnostima i stare neprijateljice zakopat će ratne sjekire.

Pred djevojkama su novi spojevi s Petrom i Karlom. Odabrane djevojke odlaze, no pisma neobičnog sadržaja zbunit će sve.

RTL

Novi cocktail-party je pred vratima, a bit će sve samo ne miran. Nevjerica, suze i iznenađenje u očima djevojaka slijede odmah na početku!

„Odmah sam znala o čemu je riječ. Grozno, iskreno, grozno“, poručuju neke kandidatkinje shvativši što se dogodilo.

Show ne propustite i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.