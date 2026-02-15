Sephora u Zagrebu – otkrivena točna lokacija trgovine

Nakon četrnaest godina izbivanja, vijest koju su zaljubljenici u kozmetiku dugo priželjkivali napokon je dobila i službenu potvrdu: Sephora, jedan od najpoznatijih svjetskih lanaca parfumerija i trgovina kozmetičkim proizvodima, vraća se na hrvatsko tržište. Službeni dolazak najavljen je za travanj, a osim dugo očekivane fizičke trgovine u Zagrebu, kupcima diljem zemlje bit će dostupna i online trgovina te mobilna aplikacija.

Ovaj povratak označava novu eru za hrvatsko beauty tržište, koje će postati bogatije za stotine brendova koji su dosad bili dostupni isključivo putem inozemnih internetskih trgovina ili putovanjem u obližnje europske metropole. Uzbuđenje u javnosti je veliko, a društvene mreže već su prepune nagađanja o tome što će se sve naći na policama i kakvo će iskustvo kupovine Sephora ponuditi.

Prva postaja: City Center One East

Iako se isprva šuškalo o otvorenju na Valentinovo, još nije službeno potvrđeno kada će otvoriti svoja vrata. No kao lokacija za ovaj veliki povratak odabran je zagrebački trgovački centar City Center One East, strateški pozicioniran na istočnom ulazu u grad. U prizemlju trgovačkog centra pojavio se veliki plakat s natpisom "Vidimo se uskoro!". Iako još nema službene potvrde, neslužbeno se govori o planovima za daljnje širenje na druge posjećene lokacije, poput City Centera One West te Arena Centra, čime bi Sephora postala još dostupnija širem krugu kupaca.

Stižu Rare Beauty, Fenty Beauty i gotovo 500 drugih brendova

Najveći razlog uzbuđenja svakako je dolazak brendova koji su u Hrvatskoj stekli kultni status, a do sada su bili teško dostupni. Na policama će se naći gotovo pet stotina brendova, a među njima i oni najtraženiji: Rare Beauty pjevačice Selene Gomez, Fenty Beauty glazbene ikone Rihanne, popularni proizvodi za njegu kože Drunk Elephant i Glow Recipe te dekorativna kozmetika Huda Beauty i Charlotte Tilbury. Naravno, nezaobilazan dio ponude bit će i hvaljena Sephora Collection, linija proizvoda vlastite marke.

Ova pomno birana selekcija brendova odražava Sephorinu usmjerenost na globalne trendove, uključujući i ogroman rast popularnosti K-beauty proizvoda. Nedavno sklopljeno partnerstvo s korejskim divom Olive Young donijet će u trgovine diljem svijeta pristupačne, a istovremeno iznimno učinkovite proizvode za njegu kože, što će zasigurno obradovati i hrvatske kupce.