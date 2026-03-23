Povratak u djetinjstvo: Tko je bio vaš najdraži Štrumpf?

Sjećate li se malih plavih stvorenja koja su obilježila vaše djetinjstvo? Bilo da ste se smijali Vickovim trikovima, divili mudrosti Papa Štrumpfa ili suosjećali s Mrgudom, Štrumpfovi i danas osvajaju srca novih generacija

Gotovo da ne postoji osoba koja je odrastala osamdesetih ili devedesetih, a da nije imala svog omiljenog Štrumpfa. Bilo da ste se divili mudrosti Pape Štrumpfa, smijali se Vickovim eksplozivnim darovima ili suosjećali s vječno namrgođenim Mrgudom, ova mala plava stvorenja bila su neizostavan dio djetinjstva. Njihova popularnost ne jenjava ni danas, a zahvaljujući platformi Voyo, nove generacije imaju priliku otkriti zašto je svijet poludio za njima.

Od slučajnosti do svjetskog fenomena

Priča o Štrumpfovima započela je sasvim slučajno. Belgijski crtač stripova Pierre Culliford, poznatiji kao Peyo, predstavio ih je svijetu 23. listopada 1958. godine, ali ne kao glavne junake, već kao sporedne likove u svom popularnom stripu "Johan i Pirlouit". Mala plava bića koja žive u kućama od gljiva toliko su se svidjela čitateljima da su ubrzo dobili vlastiti strip.

Peyo Company

Čak je i njihovo ime, "Schtroumpf", nastalo iz anegdote. Tijekom ručka s prijateljem, Peyo se nije mogao sjetiti riječi za sol pa je rekao: "Dodaj mi... štrumpf!" Ostatak dana proveli su govoreći "štrumpf jezikom", a ostalo je povijest. Peyova supruga odlučila je da budu plavi jer bi se zeleni stopili s prirodom, a crveni bi izgledali previše ljutito. Tako su rođena stvorenja visoka tri jabuke koja su, zahvaljujući američkoj produkcijskoj kući Hanna-Barbera i njihovoj kultnoj seriji iz 1981. postala globalni fenomen.

Galerija nezaboravnih likova

Štrumpf selo broji više od stotinu stanovnika, a svaki od njih ima jedinstvenu osobnost prema kojoj je dobio ime. Na čelu sela nalazi se mudri Papa Štrumpf, jedini s crvenom kapom i odjećom, koji svojim znanjem i čarolijama štiti zajednicu. Tu je i Štrumpfeta, koju je izvorno stvorio zli čarobnjak Gargamel kako bi unijela nemir među Štrumpfove, no Papa Štrumpf ju je pretvorio u dobricu i miljenicu cijelog sela.

Među najpoznatijima su i Lumen, pametnjaković koji stalno citira Papu Štrumpfa i ide svima na živce, zbog čega ga često izbace iz sela. Mrgudova je glavna uzrečica "Ja mrzim...", iako ispod svoje mrzovoljne vanjštine skriva dobro srce. Ne smijemo zaboraviti ni Trapavog, čija nespretnost često uzrokuje nevolje, Vicka s njegovim eksplozivnim poklonima, ni Hrgu, najjačeg Štrumpfa s tetovažom srca na ruci. Naravno, nijedna priča ne bi bila potpuna bez glavnih negativaca, nesposobnog čarobnjaka Gargamela i njegovog mačka Azriela, čiji se planovi za hvatanje Štrumpfova uvijek izjalove.

Tajna plave dugovječnosti

Što Štrumpfove čini toliko privlačnima i nakon više od šezdeset godina? Ključ je u univerzalnim vrijednostima koje promiču: zajedništvo, prijateljstvo, timski rad i pobjeda dobra nad zlom. Svaka epizoda nosi jednostavnu moralnu pouku, a likovi sa svojim manama i vrlinama predstavljaju arhetipove s kojima se lako poistovjetiti.

Franšiza se uspješno prilagođavala novim vremenima. Nakon serije iz osamdesetih, uslijedili su moderni CGI filmovi, a od 2021. godine emitira se i nova 3D animirana serija. Štrumpfovi su postali i unosan brend čija se vrijednost procjenjuje na nekoliko milijardi dolara, obuhvaćajući sve, od igračaka i videoigara do tematskih parkova.

Bilo da ste voljeli mudrog Papa Štrumpfa ili nestašnog Vicka, jedno je sigurno: štrumpfastični svijet i danas ima posebno mjesto u srcima publike diljem svijeta, podsjećajući nas da su sloga i dobrota naša najveća snaga.