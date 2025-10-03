Stižu nove epizode 'Tajkuna'! Vladan preživi otmicu pod čudnim okolnostima i jedno pitanje najviše ga muči

Nove epizode druge sezone 'Tajkuna' na platformu Voyo premijerno stižu u petak i subotu. Tko je napao Milu? Pitanje je to koje najviše muči Vladana Simonovića te ne odustaje od vlastite istrage

Cijela poslovna struktura je na rubu, dok se Vladan polako oporavlja od čudne otmice. Zvezdana policija dočekuje na parkingu, a on uskoro odlazi po svog šefa. Dočekaju ga obitelj - zabrinute bivša supruga i kći, a onda kreću i poslovne igre kako bi projekt funkcionirao. "Možda i vi trebate par dana odmora, da ohladite tu glavu", poručio je Vladan inspektoru Nikoli.

Dušan doznaje tešku istinu, a Vladanov fokus je da pronađe Milinog napadača. Za to vrijeme, Dušanovi i Kostini pomoćnici imaju svoju agendu. Mila je napustila dom, a Rada i Vladan su u panici. Kosta otkriva Vladanu lijepe vijesti, no na sastanku ga dočeka neugodno iznenađenje. "Nisam te zvao zbog posla, Kosta", poručio mu je Vladan. Tko je napao Milu?

