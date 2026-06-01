Snimke ključnih kostiju: Severina pokazala kakve 'muke' prolazi prije nastupa

Severina je s pratiteljima podijelila snimke iz backstagea i na duhovit način opisala što se događa prije nego izađe na pozornicu

Severina je nasmijala pratitelje na Instagramu svojim posljednjim objavama, na kojima je pokazala kako su izgledali trenuci prije nego što je stala na pozornicu u Skopju, u kojem je pjevala ovog vikenda.

Seve je podijelila video koji je nazvala "showom prije showa", otkrivajući kako izgleda njezina borba s fotografima i snimateljima, proces koji je u šali nazvala "Muke po Severini".

U simpatičnom videu, Severina pozira za improvizirani fotosession. Brza montaža prikazuje je kako hoda, pleše, vrti se i zaigrano zabacuje kosu u futurističkom srebrnom kompletu koji je dizajnirao Juraj Zigman, dok se u pozadini jasno čuju zvukovi okidača i glasne upute fotografa. No, pravi šarm objave leži u njezinom iskrenom i zabavnom opisu.

"Ajme tebe, pa prije svakog koncerta skupi se mala grupica fotografa i video majstora da odradim koncert prije koncerta ili što bi @badstef rekao - “show prije showa”. Pa ajde malo livo, pa ajde malo desno… Pa “izbaci ključne kosti” (čuj, “ključne kosti”... Di da ih izbacim?) Pa hodaj gore - dole... i plesačica i luda Nasta, dok ne kažem “gotovi smo”, šta imate, imate… i tako napokon odo’ na koncert… al’ preživi se... Kako? Ne zna se", napisala je Severina, a zatim je objavila novu seriju fotografija koju je nazvala "snimke ključnih kostiju".

Ovaj "show prije showa" bio je uvertira u Severinin nastup na svečanom otvorenju novog trgovačkog centra MEGA Shopping Parka u Gevgeliji, gradu u blizini Skoplja. Održan 31. svibnja 2026., bio je to veliki četverodnevni glazbeni spektakl osmišljen kako bi se obilježila značajna investicija za cijelu regiju. Kao jedna od najutjecajnijih glazbenica na Balkanu, s karijerom koja traje desetljećima, Severina je bila glavna zvijezda večeri, a njezin je koncert pratilo više od 25 tisuća ljudi.