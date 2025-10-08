'Sjene prošlosti': U kvart stiže stara prijateljica, a Tomo ne može sakriti nervozu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Nakon razgovora s Unutarnjom kontrolom, Rimac je suspendiran, a Blanka dobiva nagodbu od tužilaštva. Rimac poludi kad to čuje, bijesan je, ali i bespomoćan.

Marta je ljubomorna na Karla i teško to skriva, iako pred Paulom poriče da gaji ikakve osjećaje prema njemu.

U kvart dolazi Rebeka – stara Tomina i Paulina prijateljica s fakulteta. Paula je oduševljena njezinim dolaskom i zove je na večeru, no Tomino ponašanje je i više nego čudno.

„Sjećaš li se kad smo se zadnji put sreli?“ provocira ga Rebecca kad ostanu nasamo.

Što Tomo skriva? 'Sjene prošlosti' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.