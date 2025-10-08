7 slavnih dama prava su inspiracija za frizuru sa šiškama

Šiške mogu transformirati svaku frizuru. Iako mnogi tvrde da ih ne mogu svi nositi, šiške se mogu prilagoditi svim tipovima kose i crtama lica. Mogu se stilizirati na razne načine, ovisno o željenom rezultatu ili održavanju. Nose se na različite načine i mogu odgovarati svakoj estetici - od šiški starog Hollywooda u stilu Audrey Hepburn do šiški sa strane od sredine do kraja 2000-tih. Nakon Tjedna mode u Parizu svi pričaju o frizuri Nicole Kidman. Njena svijetloplava kosa spuštala se u valove i imala je uočljivu novu promjenu - tanke šiške. Radi se frizuri koja se nosila 90-ih godina prošlog stoljeća. Moda devedesetih i dalje je glavna estetika ove godine. Upravo zato smo pronašli još neke dame koje sjajno nose frizure sa šiškama kao inspiraciju za ovu jesen. Možda je pravo vrijeme za promjenu!