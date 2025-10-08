7 slavnih dama prava su inspiracija za frizuru sa šiškama
Nicole Kidman
7 slavnih dama prava su inspiracija za frizuru sa šiškama

8. listopada 2025.

Šiške mogu transformirati svaku frizuru. Iako mnogi tvrde da ih ne mogu svi nositi, šiške se mogu prilagoditi svim tipovima kose i crtama lica. Mogu se stilizirati na razne načine, ovisno o željenom rezultatu ili održavanju. Nose se na različite načine i mogu odgovarati svakoj estetici - od šiški starog Hollywooda u stilu Audrey Hepburn do šiški sa strane od sredine do kraja 2000-tih. Nakon Tjedna mode u Parizu svi pričaju o frizuri Nicole Kidman. Njena svijetloplava kosa spuštala se u valove i imala je uočljivu novu promjenu - tanke šiške. Radi se frizuri koja se nosila 90-ih godina prošlog stoljeća. Moda devedesetih i dalje je glavna estetika ove godine. Upravo zato smo pronašli još neke dame koje sjajno nose frizure sa šiškama kao inspiraciju za ovu jesen. Možda je pravo vrijeme za promjenu!

