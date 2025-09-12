'Sjene prošlosti': Je li stvarno sposoban za ubojstvo? Grijesi iz prošlosti dolaze na naplatu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Marta doznaje kako Karlo sumnja da je Tomo uzrok njegove nesreće. Ines i Olga odlučuju pokrenuti zajedničku karijeru, no Marta je spremna za novi potez u ovoj partiji šaha – podmeće lažnu prijavu.

Miro priznaje Karlu istinu – Tomo je odgovoran za ono što ga je zadesilo u mladosti – a to dovodi do kraja njihovog dugogodišnjeg prijateljstva.

Karlo, pod izlikom novog klijenta, dovodi Tomu na košarkaško igralište i suočava ga sa grijesima iz prošlosti.

„U sjećanje na dobre stare dane... Nemaš izbora“, govori smireno Karlo pa izvlači pištolj.

U isto vrijeme, Paula i Marta bjesomučno traže Tomu i Karla. Je li Karlo stvarno sposoban ubiti Tomu kako bi mu se osvetio što mu je uništio život?

„Brinem se za Tomu, jako se bojim! Znaš kakav je Karlo, na što je sve spreman!“ viče Paula dok se približavaju lokaciji...

'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u.