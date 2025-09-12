eNVy room priredio modni spektakl u MSU-u: Večer koja je redefinirala doživljaj mode

Kolekcija od tridesetak lookova istraživala je kontraste volumena i linija: stroge, skulpturalne forme suprotstavljene fluidnosti i lakoći pokreta

U monumentalnom prostoru MSU-a sinoć je održana revija eNVy rooma, na kojoj je predstavljena kolekcija jesen/zima 2025. Pred najistaknutijim modnim influencerima, umjetnicima i glazbenicima, među kojima su bile Jelena Rozga, Nina Badrić, Judita Franković, Miach, Mia Kovačić i Nika Turković, eNVy room još jednom je pokazao da moda može biti iskustvo koje spaja odjeću, arhitekturu, glazbu i emociju.

Kolekcija od tridesetak lookova istraživala je kontraste volumena i linija: stroge, skulpturalne forme suprotstavljene fluidnosti i lakoći pokreta. Precizno krojeni bomber-sakoi s naglašenim ramenima, hibridi blejzera i bomber-jakni te haljine snažne individualnosti oslikali su ideju kroja kao arhitekture i poezije. Posebno su se istaknuli komadi od transparentne organze oblikovani u čvrste, gotovo arhitektonske forme. Paleta je počivala na crno-bijelim kontrastima, sofisticiranoj taupe nijansi i naglim upadima neonsko-žute.

Večer je otvorila izložba eNVision, nastala u suradnji s Tekstilno-tehnološkim fakultetom, na kojoj su studenti reinterpretirali arhivske bridal kolekcije eNVy rooma u nove ready-to-wear i avangardne kreacije. Taj dijalog nasljeđa i mladenačke vizije naglasio je važnost prostora za mlade dizajnere.

„Za nas je posebno važno što su studenti imali priliku reinterpretirati naš arhiv, jer svaka njihova kreacija potvrđuje da moda živi onoliko dugo koliko se o njoj govori i iznova promišlja. eNVision je upravo to – dijalog između onoga što smo bili i onoga što tek možemo postati”, istaknuli su dizajneri Nikica Ivančević i Vjeko Franetović.

Sinoćnja večer u MSU-u bila je više od revije – sinteza mode, arhitekture i glazbe te snažna potvrda eNVy rooma kao sinonima suvremene elegancije.

