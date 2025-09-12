Osvježavajuće voćne torte bez pečenja: Recepti kojima nećete moći odoljeti

Ako tražiš desert koji će biti lagan, osvježavajući i gotov bez puno truda, voćne torte bez pečenja su pravi izbor. Idealne su kada nam se ne da paliti pećnicu, ali i za svaku priliku kada želiš brz i ukusan kolač. Spoj kremaste baze i svježeg voća stvara savršen balans okusa koji će osvojiti baš svakoga

Tražiš li savršen desert koji ne zahtijeva paljenje pećnice i sate provedene u kuhinji? Voćne torte bez pečenja idealno su rješenje! Brze, jednostavne i nevjerojatno osvježavajuće, ove su slastice savršene za tople ljetne dane, ali i za svaku priliku kada se zaželiš nečeg slatkog, a laganog. Priprema torti bez pečenja je često gotova u tren oka, a najteži dio je čekanje da se torta dobro ohladi i stegne.

U nastavku donosimo provjerene recepte za voćne torte bez pečenja koje će te oduševiti svojom kremastom teksturom i bogatstvom okusa.

Cheesecake bez pečenja sa šumskim voćem

Ovaj je cheesecake klasik kojem je teško odoljeti. Kombinacija kremastog sira i blago kiselkastog šumskog voća dobitna je kombinacija koja osvaja na prvi zalogaj. Možeš koristiti svježe ili smrznuto voće, što ga čini idealnim desertom za svako godišnje doba.

Sastojci:

Podloga: 250 g mljevenih keksa (npr. Plazma ili Digestive), 120 g otopljenog maslaca.

250 g mljevenih keksa (npr. Plazma ili Digestive), 120 g otopljenog maslaca. Krema: 500 g krem sira (poput Philadelphia sira), 400 ml slatkog vrhnja, 150 g šećera u prahu, 1 žlica soka od limuna, 1 vrećica želatine u prahu (10 g).

500 g krem sira (poput Philadelphia sira), 400 ml slatkog vrhnja, 150 g šećera u prahu, 1 žlica soka od limuna, 1 vrećica želatine u prahu (10 g). Preljev: 300 g šumskog voća, 4 žlice šećera, 1 žlica gustina (kukuruznog škroba), 100 ml vode.

Priprema:

Samelji kekse, pomiješaj ih s otopljenim maslacem i utisni smjesu na dno kalupa za tortu (promjera 24 cm) obloženog papirom za pečenje. Stavi u hladnjak.

Želatinu pripremi prema uputama na vrećici. U jednoj posudi izmiksaj krem sir sa šećerom i sokom od limuna. U drugoj posudi istuci slatko vrhnje u čvrsti šlag.

Otopljenu želatinu lagano umiješaj u smjesu sa sirom, a zatim špatulom pažljivo dodaj i tučeno vrhnje. Kremu izlij preko podloge i vrati u hladnjak na barem dva sata.

Za preljev, kuhaj šumsko voće sa šećerom i vodom. Kad prokuha, dodaj gustin razmućen u malo hladne vode i kuhaj još minutu-dvije dok se ne zgusne. Ohlađeni preljev prelij preko torte i ostavi u hladnjaku preko noći.

Torta od jagoda bez pečenja

Sočne jagode i lagana krema čine ovu tortu pravim vjesnikom proljeća i ljeta. Izgleda impresivno, a priprema je iznenađujuće jednostavna.

Sastojci:

Podloga: 200 g petit keksa, 100 g otopljenog maslaca.

200 g petit keksa, 100 g otopljenog maslaca. Krema: 500 g krem sira, 500 ml slatkog vrhnja, 120 g šećera u prahu, 1 vanilin šećer, sok od pola limuna.

500 g krem sira, 500 ml slatkog vrhnja, 120 g šećera u prahu, 1 vanilin šećer, sok od pola limuna. Dekoracija: 500 g svježih jagoda.

Priprema:

Pripremi podlogu kao u prethodnom receptu i dobro je ohladi.

Jagode operi i nareži na ploške. Dio jagoda posloži uspravno uz rub kalupa, prislonjene na unutrašnju stijenku. Ostatak narezanih jagoda rasporedi po podlozi.

Izmiksaj krem sir sa šećerom, vanilin šećerom i limunovim sokom. Posebno istuci slatko vrhnje pa ga lagano umiješaj u kremu od sira.

Kremu pažljivo prelij preko jagoda, poravnaj vrh i stavi tortu u hladnjak na najmanje 6 sati, a najbolje preko noći. Prije posluživanja ukrasi svježim jagodama.

Voćni cheesecake bez pečenja

Ovaj recept je univerzalna baza koju možeš prilagoditi omiljenom voću. Mi predlažemo višnje iz kompota za savršeni slatko-kiseli balans, no slobodno koristi maline, breskve ili borovnice.

Sastojci:

Podloga: 200 g mljevenih keksa, 100 g maslaca.

200 g mljevenih keksa, 100 g maslaca. Krema: 500 g svježeg sira (ili mascarponea), 250 ml slatkog vrhnja, 100 g šećera, 1 vanilin šećer.

500 g svježeg sira (ili mascarponea), 250 ml slatkog vrhnja, 100 g šećera, 1 vanilin šećer. Preljev: 1 staklenka kompota od višanja (cca 700 g), 4 žlice šećera, 2 žlice gustina.

Priprema:

Napravi i ohladi podlogu od keksa i maslaca.

Za kremu, izmiksaj sir sa šećerom i vanilin šećerom. Posebno istuci vrhnje u šlag i lagano ga sjedini sa sirom. Premaži kremu preko podloge.

Višnje iz kompota ocijedi, a sok sačuvaj. U lončić stavi višnje, šećer i 200 ml soka od kompota. Kad zavrije, dodaj gustin razmućen u 100 ml soka i kuhaj dok se ne zgusne.

Malo ohlađeni preljev od višanja prelij preko kreme i ostavi tortu da se hladi nekoliko sati.

Osvježavajuća torta od limuna

Ako voliš citrusne note, ova torta će te osvojiti. Intenzivan okus limuna i kremasta tekstura čine je savršenim desertom nakon bogatog obroka.

Sastojci:

Podloga: 200 g graham ili petit keksa, 100 g otopljenog maslaca.

200 g graham ili petit keksa, 100 g otopljenog maslaca. Krema: 400 g krem sira, 400 g zaslađenog kondenziranog mlijeka, sok i naribana korica 2 limuna, 200 ml slatkog vrhnja (po želji, za bogatiju teksturu).

Priprema: