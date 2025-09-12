Osvježavajuće voćne torte bez pečenja: Recepti kojima nećete moći odoljeti
Tražiš li savršen desert koji ne zahtijeva paljenje pećnice i sate provedene u kuhinji? Voćne torte bez pečenja idealno su rješenje! Brze, jednostavne i nevjerojatno osvježavajuće, ove su slastice savršene za tople ljetne dane, ali i za svaku priliku kada se zaželiš nečeg slatkog, a laganog. Priprema torti bez pečenja je često gotova u tren oka, a najteži dio je čekanje da se torta dobro ohladi i stegne.
U nastavku donosimo provjerene recepte za voćne torte bez pečenja koje će te oduševiti svojom kremastom teksturom i bogatstvom okusa.
Cheesecake bez pečenja sa šumskim voćem
Ovaj je cheesecake klasik kojem je teško odoljeti. Kombinacija kremastog sira i blago kiselkastog šumskog voća dobitna je kombinacija koja osvaja na prvi zalogaj. Možeš koristiti svježe ili smrznuto voće, što ga čini idealnim desertom za svako godišnje doba.
Sastojci:
- Podloga: 250 g mljevenih keksa (npr. Plazma ili Digestive), 120 g otopljenog maslaca.
- Krema: 500 g krem sira (poput Philadelphia sira), 400 ml slatkog vrhnja, 150 g šećera u prahu, 1 žlica soka od limuna, 1 vrećica želatine u prahu (10 g).
- Preljev: 300 g šumskog voća, 4 žlice šećera, 1 žlica gustina (kukuruznog škroba), 100 ml vode.
Priprema:
- Samelji kekse, pomiješaj ih s otopljenim maslacem i utisni smjesu na dno kalupa za tortu (promjera 24 cm) obloženog papirom za pečenje. Stavi u hladnjak.
- Želatinu pripremi prema uputama na vrećici. U jednoj posudi izmiksaj krem sir sa šećerom i sokom od limuna. U drugoj posudi istuci slatko vrhnje u čvrsti šlag.
- Otopljenu želatinu lagano umiješaj u smjesu sa sirom, a zatim špatulom pažljivo dodaj i tučeno vrhnje. Kremu izlij preko podloge i vrati u hladnjak na barem dva sata.
- Za preljev, kuhaj šumsko voće sa šećerom i vodom. Kad prokuha, dodaj gustin razmućen u malo hladne vode i kuhaj još minutu-dvije dok se ne zgusne. Ohlađeni preljev prelij preko torte i ostavi u hladnjaku preko noći.
Torta od jagoda bez pečenja
Sočne jagode i lagana krema čine ovu tortu pravim vjesnikom proljeća i ljeta. Izgleda impresivno, a priprema je iznenađujuće jednostavna.
Sastojci:
- Podloga: 200 g petit keksa, 100 g otopljenog maslaca.
- Krema: 500 g krem sira, 500 ml slatkog vrhnja, 120 g šećera u prahu, 1 vanilin šećer, sok od pola limuna.
- Dekoracija: 500 g svježih jagoda.
Priprema:
- Pripremi podlogu kao u prethodnom receptu i dobro je ohladi.
- Jagode operi i nareži na ploške. Dio jagoda posloži uspravno uz rub kalupa, prislonjene na unutrašnju stijenku. Ostatak narezanih jagoda rasporedi po podlozi.
- Izmiksaj krem sir sa šećerom, vanilin šećerom i limunovim sokom. Posebno istuci slatko vrhnje pa ga lagano umiješaj u kremu od sira.
- Kremu pažljivo prelij preko jagoda, poravnaj vrh i stavi tortu u hladnjak na najmanje 6 sati, a najbolje preko noći. Prije posluživanja ukrasi svježim jagodama.
Voćni cheesecake bez pečenja
Ovaj recept je univerzalna baza koju možeš prilagoditi omiljenom voću. Mi predlažemo višnje iz kompota za savršeni slatko-kiseli balans, no slobodno koristi maline, breskve ili borovnice.
Sastojci:
- Podloga: 200 g mljevenih keksa, 100 g maslaca.
- Krema: 500 g svježeg sira (ili mascarponea), 250 ml slatkog vrhnja, 100 g šećera, 1 vanilin šećer.
- Preljev: 1 staklenka kompota od višanja (cca 700 g), 4 žlice šećera, 2 žlice gustina.
Priprema:
- Napravi i ohladi podlogu od keksa i maslaca.
- Za kremu, izmiksaj sir sa šećerom i vanilin šećerom. Posebno istuci vrhnje u šlag i lagano ga sjedini sa sirom. Premaži kremu preko podloge.
- Višnje iz kompota ocijedi, a sok sačuvaj. U lončić stavi višnje, šećer i 200 ml soka od kompota. Kad zavrije, dodaj gustin razmućen u 100 ml soka i kuhaj dok se ne zgusne.
- Malo ohlađeni preljev od višanja prelij preko kreme i ostavi tortu da se hladi nekoliko sati.
Osvježavajuća torta od limuna
Ako voliš citrusne note, ova torta će te osvojiti. Intenzivan okus limuna i kremasta tekstura čine je savršenim desertom nakon bogatog obroka.
Sastojci:
- Podloga: 200 g graham ili petit keksa, 100 g otopljenog maslaca.
- Krema: 400 g krem sira, 400 g zaslađenog kondenziranog mlijeka, sok i naribana korica 2 limuna, 200 ml slatkog vrhnja (po želji, za bogatiju teksturu).
Priprema:
- Pripremi podlogu od keksa i maslaca i utisni je u kalup promjera 22 cm.
- Električnim mikserom istuci krem sir dok ne postane gladak. Dodaj kondenzirano mlijeko i miksaj dok se ne sjedini.
- Dodaj limunov sok i koricu pa kratko promiješaj. Ako koristiš, posebno istuci slatko vrhnje i lagano ga umiješaj u kremu.
- Izlij kremu preko podloge, poravnaj i stavi u hladnjak na najmanje 6 sati. Prije posluživanja možeš je ukrasiti kriškama limuna ili tučenim vrhnjem.