Zara ima jesenske modele midi haljina koje laskaju svakoj figuri

Žena.hr
12. rujna 2025.
Midi haljine već su odavno zaslužile status bezvremenskog klasika koji nosimo bez obzira na godišnje doba. Ove sezone nose se razni modeli, a Zara donosi sjajan izbor midi haljina koje pristaju svakoj figuri i stilu

Midi haljine već su desetljećima klasik koji se uvijek vraća u naše ormare, bez obzira na godišnje doba. Njihova svestranost čini ih omiljenim izborom – dovoljno su ženstvene i elegantne, a opet praktične i nosive. Upravo zato idealne su za jesen: pružaju toplinu i udobnost, a istovremeno izgledaju profinjeno i stylish.

Ove sezone u fokusu su različiti modeli koji laskaju svakoj figuri. Haljine na preklop ističu struk i savršeno oblikuju siluetu, dok su košulja-haljine odličan izbor za one koje vole spoj udobnosti i elegancije. Tu su i modeli s naborima i vezom koji unose dozu romantičnog šarma, a haljine u toplim smeđim nijansama apsolutni su trend jeseni. Posebno su popularne jer se lako kombiniraju s čizmama, balonerima i kaputima, stvarajući chic slojevite outfite.

Još jedna prednost midi haljina je njihova prilagodljivost stilu i prigodi – možeš ih nositi u opuštenoj šetnji gradom uz tenisice, u poslovnom looku s cipelama na petu ili na svečanost uz elegantne modne dodatke. Zara je ove jeseni pripremila sjajan izbor za svaki ukus, od boho modela s detaljima do klasičnih krojeva koji odišu minimalizmom. Naše favorite iz kolekcije donosimo u nastavku.

