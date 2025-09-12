Moda
Kate Middleton pokazala još jedno dobro odijelo, a karirani uzorak pun je pogodak

12. rujna 2025.
Kate Middleton pokazala još jedno dobro odijelo, a karirani uzorak pun je pogodak
Sivo odijelo može biti jednako efektno kao i mala crna haljina, a mi smo pronašli slične modele u high street trgovinama

Princeza od Walesa, Kate Middleton, ponovo je oduševila svojom modnom kombinacijom. U posjeti tekstilnim proizvođačima u Suffolku i Kentu, Kate se pojavila u savršeno krojenom kompletu koji odiše elegancijom i profinjenim stilom.

Nosila je elegantni komplet dizajnerice Belle Freud – sako u prepoznatljivom kariranom uzorku i usklađene poslovne hlače. Ispod se nazirala klasičnqa crna majica brenda Boden, idealna za prve dane jeseni. Odijelo je klasik koji bi svaka žena trebala imati u svom ormaru, a to zna i Kate Middleton. 

Kako bi naglasila čistoću linija i kroja, princeza je odabrala minimalne, ali efektne detalje: crne salonke Stuart Weitzman, diskretne naušnice i jednostavan kožni remen. 

Sivo odijelo može biti jednako efektno kao i mala crna haljina, a mi smo pronašli slične modele u high street trgovinama. 

