Kate Middleton pokazala još jedno dobro odijelo, a karirani uzorak pun je pogodak

Princeza od Walesa, Kate Middleton, ponovo je oduševila svojom modnom kombinacijom. U posjeti tekstilnim proizvođačima u Suffolku i Kentu, Kate se pojavila u savršeno krojenom kompletu koji odiše elegancijom i profinjenim stilom.

Profimedia

Nosila je elegantni komplet dizajnerice Belle Freud – sako u prepoznatljivom kariranom uzorku i usklađene poslovne hlače. Ispod se nazirala klasičnqa crna majica brenda Boden, idealna za prve dane jeseni. Odijelo je klasik koji bi svaka žena trebala imati u svom ormaru, a to zna i Kate Middleton.

Profimedia

Profimedia

Kako bi naglasila čistoću linija i kroja, princeza je odabrala minimalne, ali efektne detalje: crne salonke Stuart Weitzman, diskretne naušnice i jednostavan kožni remen.

Sivo odijelo može biti jednako efektno kao i mala crna haljina, a mi smo pronašli slične modele u high street trgovinama.

Zara

Reserved