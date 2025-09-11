'Sjene prošlosti': Hoće li s užitkom uništiti njihov brak? Afera s trenerom pilatesa pred razotkrivanjem

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Karlo hvata Tomu i Paulu u presudnom trenutku - nešto mu taje. Tajna je povezana s Paulinim dvadesetim rođendanom, kada je jedan koban trenutak uništio njegovu košarkašku karijeru. Tomo i Paula se napokon ujedinjuju u laži.

Olga se spušta na Martin nivo i počinje igrati po njezinim pravilima. Može li Marta izgubiti moć u zajednici?

Šimun je zabrinut zbog Olginog ponašanja, a s njime se slaže i Ines – to više nije njezina stara prijateljica.

Stiže vrijeme za odluku Odbora o izgradnji shopping centra u kvartu. Veronika je u strahu da će Marta ići do kraja i reći njezinu mužu sve o tajnim susretima s trenerom pilatesa.

Rtl

“Gotova sam! Ako moj Ljubo to dozna, meni je život uništen! Ja mogu odseliti iz grada, iz države! Onesvijestit ću se!“ paničari Veronika.

„Blefira“, tješi je Olga, no u klub stiže ponosna Marta, ruku pod ruku – s Ljubom!

„Znaš li ti što ona zapravo radi na tim treninzima?“ Marta pred svima kreće u svoj osvetnički pohod s osmijehom na licu.

Rtl

Hoće li s užitkom uništiti njihov brak? 'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.